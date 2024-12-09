Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τζο Μπάιντεν, Τζέικ Σάλιβαν, θα ταξιδέψει αυτή την εβδομάδα στο Ισραήλ με ένα από τα κύρια θέματα συζήτησης να είναι η κατάσταση στη Συρία, μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ και το ζήτημα της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Ο Σάλιβαν θα συναντηθεί με Ισραηλινούς αξιωματούχους για να συζητήσουν "προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία καθώς και συζητήσεις για τον Λίβανο και το Ιράν", δήλωσε ο Σον Σάβετ, είπε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

