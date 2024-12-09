Bερολίνο: Καλά νέα η πτώση Άσαντ, ανησυχία για το μέλλον

Σημαίες της Συρίας, αυτοκινητοπομπές, κορναρίσματα, παραδοσιακά γλυκίσματα. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι με καταγωγή από τη Συρία, Γερμανοί πολίτες, πρόσφυγες και νεοαφιχθέντες βγήκαν στους δρόμους σε πολλές γερμανικές πόλεις για να πανηγυρίσουν την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.



Πάνω από 11.000 στο Έσεν, πάνω από 5.000 στο Βερολίνο, 3.000 στο Μάιντς ενδεικτικά, με σύνθημα «ελεύθερη Συρία». Συριακές ενώσεις πολιτών οργάνωσαν εορταστικές εκδηλώσεις αλλά και συζητήσεις για την επόμενη μέρα σε όλη τη Γερμανία.



Ως «καλά νέα για τη Συρία» υποδέχθηκε η καγκελαρία στο Βερολίνο την είδηση για το τέλος της εποχήςΆσαντ. «Ο συριακός λαός έχει βιώσει αδιανόητα δεινά» ανέφερε σε έκτακτη δήλωσή του από την καγκελαρία την Κυριακή ο Όλαφ Σολτς εκφράζοντας την ελπίδα «να επανέλθει στη χώρα γρήγορα το δίκαιο και η τάξη». Μάλιστα απέδωσε στο καθεστώς Άσαντ την ευθύνη για τον εκτοπισμό εκατομμυρίων πολιτών της Συρίας.

«Να μην πέσει η Συρία στα χέρια εξτρεμιστών»

Η υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκσε μήνυμά της μέσω της πλατφόρμας Χ κάνει λόγο για μια «πρώτη μεγάλη ανάσα ανακούφισης» για εκατομμύρια ανθρώπους από τη Συρία. Συγχρόνως όμως τονίζει ότι η χώρα δεν θα πρέπει να πέσει εκ νέου «στα χέρια άλλων εξτρεμιστών, ανεξάρτητα από το προσωπείο που φέρουν», θεωρώντας επιτακτική πια την προστασία των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων: Κούρδων, Αλεβιτών, Χριστιανών.



Για τέλος της «αιμοσταγούς κοσμικής δικτατορίας» του Άσαντ έκανε λόγο και ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της γερμανικής Βουλής, Μίχαελ Ροτ, προειδοποιώντας ότι η συνέχεια δεν μπορεί να είναι μια «θρησκευτική φονταμενταλιστική δικτατορία». Όπως ανέφερε, η Συρία «αξίζει μια πραγματική ευκαιρία για ειρήνη, συμφιλίωση και σταθερότητα».

«Κερδισμένη η Τουρκία»

Ως «νικητές» από την κατάσταση στη Συρία βλέπει την Τουρκία και τον πρόεδρο Ερντογάν ο Νόρμπερτ Ρέτγκεν, αρμόδιος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής των Χριστιανοδημοκρατών. Όπως παρατηρεί, η Τουρκία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διασφαλιστεί η σταθερότητα στη Συρία προκειμένου να επαναπατριστούν τα τρία εκατομμύρια Σύρων που ζουν στην Τουρκία.



Όσο για τους εκτοπισμένους από τη Συρία που έχουν λάβει προστασία τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία, ο Νόρμπερτ Ρέτγκεν, μιλώντας στο Spiegel, εκτιμά ότι είναι ακόμη νωρίς να μιλά κανείς για επαναπατρισμό τους.



Η Κ.Ο. της Εναλλακτικής για τη Γερμανία διά του αντιπροέδρου της, Στέφαν Κόιτερ, καλεί την γερμανική κυβέρνηση «να λάβει μέτρα για να αποτρέψει άλλο ένα προσφυγικό ρεύμα στα γερμανικά σύνορα».

Αναστέλλονται αποφάσεις για αιτήσεις ασύλου

Στο μεταξύ όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Ασύλου (BAMF) αναστέλλει προς το παρόν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με αιτήματα ασύλου, εξαιτίας της «ασαφούς κατάστασης» που επικρατεί στη Συρία.



Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας που αναπαράγει το δημόσιο δίκτυο ZDF, στο τέλος του 2023 ζούσαν στη Γερμανία συνολικά 972.460 άνθρωποι με καταγωγή από τη Συρία.



711.650 εξ αυτών τελούν υπό καθεστώς αιτούντων άσυλο. Μέχρι σήμερα ο μεγαλύτερος όγκος αιτήσεων ασύλων που καλούνται να επεξεργαστούν οι γερμανικές αρχές προέρχεται από άτομα με συριακή καταγωγή.



Για το τρέχον έτος, σύμφωνα με την ΒΑΜF 74.971 πολίτες της Συρίας, υπέβαλαν αίτηση ασύλου μεταξύ Ιανουαρίου και Νοεμβρίου στη Γερμανία. Σε πάνω από το 80% των περιπτώσεων χορηγήθηκε καθεστώς διεθνούς προστασίας.

