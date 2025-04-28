Σφίγγει το στομάχι ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και δείχνει ένα 5χρονο αγοράκι, κινεζοαμερικανικής καταγωγής, να δέχεται άγριο μπούλινγκ από μαθητές γυμνασίου, έξω από το σπίτι του στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Το βίντεο δείχνει το μικρό αγόρι να τρέχει προς το σπίτι του ενώ ένα άλλος ανήλικος το βρίζει με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς και τον τρομοκρατεί, ενώ οι άλλοι μαθητές βιεντοσκοπούν την επίθεση και γελάνε, όπως αποκαλύπτει η New York Post.

«Όχι!» φωνάζει το 5χρονο παιδάκι τρέχοντας να ξεφύγει, κρατώντας μια μπλε κουβερτούλα. «Μην με πονέσεις, μην με πονέσεις! Μην το κάνεις. Σώσε με!» παρακαλεί το αγοράκι ενώ ο μεγαλύτερος μαθητής tτον έχει στριμώξει στη βεράντα του σπιτιού του και εξακολουθεί τη ρατσιστική επίθεση με ερωτήσεις: «Θα φας ντάμπλινγκς για βραδινό;» και άλλα πιο σκληρά, σοκαριστικά λόγια.

Ο πατέρας του 5χρονου αγοριού είπε ότι ο γιος του ήταν τρομοκρατημένος από τα μεγαλύτερα αγόρια, αλλά δεν καταλάβαινε πολλές από τις προσβολές που του έλεγαν. Φώναζαν όμως το παιδί «Κινγκ Κονγκ» κατά καιρούς.

«Του έλεγα ψέματα ότι σε λένε Κινγκ Κονγκ επειδή είσαι δυνατός. Ηταν δύσκολο να του εξηγήσω τι σημαίνει αυτή η λέξη και γιατί το λένε αυτό» είπε.

Η οικογένεια μετανάστευσε από την Κίνα και εργάστηκε σκληρά για να αγοράσει ένα σπίτι στις ΗΠΑ, επιλέγοντας τη γειτονιά της κομητείας Loudoun για τα πολυτελή σχολεία και τους «φιλικούς γείτονες», όπως είπαν οι γονείς του μικρού αγοριού. «Νομίζαμε ότι αυτός ο τόπος θα ήταν υπέροχος. Ωστόσο, κατέληξε έτσι. Αυτό που με πονάει περισσότερο είναι: τότε, πού αλλού να πάω; Αυτό με πληγώνει πιο πολύ, όχι μόνο τα λόγια» είπε ο πατέρας του 5χρονου.

Οσο για το γυμνάσιο Eagle Ridge, μαθητές του οποίου ήταν οι ανήλικοι «νταήδες» δήλωσε ότι είναι όλοι «πολύ απογοητευμένοι», αλλά σημείωσαν ότι η επίθεση συνέβη εκτός σχολικού χώρου οπότε δεν μπορούν να τιμωρήσουν τους μαθητές.

Πηγή: skai.gr

