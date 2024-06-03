Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την εκτίμηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν επιδιώκει πόλεμο με το ΝΑΤΟ και δεν επιθυμεί την κλιμάκωση της κατάστασης με χρήση πυρηνικών όπλων εξέφρασε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου ναύαρχος σερ Τόνι Ραντάκιν.

Σε συνέντευξη που προβλήθηκε στο Sky News ενόψει της επετείου των 80 ετών από την D-Day, τη συμμαχική απόβαση στις ακτές της Νορμανδίας στις 6 Ιουνίου 1944, ο ναύαρχος Ραντάκιν είπε: «Ο Πούτιν δεν θέλει ένα πόλεμο με το ΝΑΤΟ. Ο Πούτιν δεν θέλει έναν πυρηνικό πόλεμο. Και έχουμε τεράστια υπεροχή λόγω της δύναμης του ΝΑΤΟ».

Η συνέντευξη έγινε πριν από την απόφαση των ΗΠΑ να δώσουν άδεια για τη χρήση αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία κατά στόχων εντός ρωσικού εδάφους, που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Μόσχας.

Απορρίπτοντας την προοπτική ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, ο ναύαρχος Ραντάκιν συνέστησε προσοχή ώστε να διαχωρίζεται η κατάσταση στα τέλη της δεκαετίας του 1930 με το σήμερα. «Να μην χρησιμοποιούμε χαλαρή γλώσσα ότι είμαστε κάπως στα πρόθυρα ενός παγκόσμιου πολέμου τώρα. Ο κόσμος έχει γίνει λιγάκι πιο επικίνδυνος. Αλλά θα πρέπει να μας καθησυχάζουν όλα όσα έχουμε κάνει».

Παρ’ όλα αυτά δήλωσε σίγουρος πως αν προέκυπτε μία υπαρξιακή απειλή για τους Βρετανούς όπως εκείνη από τη ναζιστική Γερμανία, οι συμπατριώτες του θα αίρονταν στο ύψος των περιστάσεων. «Απολύτως! Νομίζω ότι το έθνος μας έχει αυτή την περηφάνια, έχει αυτή την προσήλωση».

Σημείωσε πως η Ρωσία «αποτυγχάνει» στην Ουκρανία, παραπέμποντας στην απώλεια εδαφών που είχε καταλάβει τον Μάρτιο του 2022, με την έναρξη του πολέμου.

Στο ερώτημα αν είναι αισιόδοξος για τη νίκη των Ουκρανών, απάντησε καταφατικά. «Μέχρι το τέλος Ιουνίου η Ρωσία θα έχει χάσει 500.000 ανθρώπους, νεκρούς και τραυματίες. Έχουμε ήδη περάσει τις 800 ημέρες σε έναν πόλεμο που ο Πούτιν ανέμενε ότι θα είχε διάρκεια τριών ημερών. Είναι δύσκολο για την Ουκρανία, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε την υποστήριξή μας».

Εκτίμησε επίσης πως ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα θα είχαν τη στρατιωτική δυνατότητα να αποκρούσουν μια επίθεση με πυραύλους και drone της κλίμακας που πραγματοποίησε το Ιράν κατά του Ισραήλ το βράδυ της 13ης Απριλίου, όπως έκαναν οι ΗΠΑ με τους συμμάχους τους.



