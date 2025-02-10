Ο πρίγκιπας Καρλ Φίλιπ της Σουηδίας και η σύζυγός του απέκτησαν κόρη

Η πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας καλωσόρισε το τέταρτο παιδί της με τον πρίγκιπα Καρλ Φιλίπ. Το ζευγάρι που δεν έχει αποκαλύψει ακόμα το όνομα της μικρής, έχει αποκτήσει τρεις γιους.

Το νέο μέλος της σουηδικής βασιλικής οικογένειας είναι το ένατο εγγόνι του βασιλιά Καρόλου ΙΣΤ΄ Γουσταύου και της βασίλισσας Σίλβια. Είναι όγδοο στη σειρά διαδοχής του θρόνου, αλλά δεν κατέχει τίτλο HRH, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε ο βασιλιάς της Σουηδίας.

Το παλάτι σε ανάρτησή του στο Instagram έκανε γνωστή την ευχάριστη είδηση.

Σύμφωνα με την «Daily Mail», το μωρό γεννήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 7 Φεβρουαρίου, στο νοσοκομείο Danderyd κοντά στη Στοκχόλμη.

Μία ημέρα μετά τη γέννηση, το ζευγάρι φωτογραφήθηκε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο μαζί με το νεογέννητο. Ήταν ντυμένοι casual με την πριγκίπισσα να χαμογελά στο φακό, φορώντας ένα σκούρο παντελόνι, ένα κρεμ πουλόβερ και ασορτί κάπα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα καπέλο του μπέιζμπολ και σκούρα μποτάκια.

Η πριγκίπισσα Σοφία ανακοίνωσε την τέταρτη εγκυμοσύνη της τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού παρευρέθηκε στον γάμο της πριγκίπισσας Μάρθα Λουίζ της Νορβηγίας με τον Αμερικανό σαμάνο Ντουρέκ Βέρετ.

Πηγή: skai.gr

