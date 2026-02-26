Λογαριασμός
Ρωσικό drone πλησίασε το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle στη Σουηδία

Το drone φέρεται να απογειώθηκε από ένα κοντινό ρωσικό πλοίο και πέταξε προς το αεροπλανοφόρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σουηδία

Αεροπλανοφόρο

Ένα ρωσικό drone πλησίασε το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle ενώ αυτό ήταν αγκυροβολημένο στο Μάλμε, αναφέρουν την Πέμπτη σουηδικά ΜΜΕ. 

Το drone φέρεται να απογειώθηκε από ένα κοντινό ρωσικό πλοίο και πέταξε προς το αεροπλανοφόρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σουηδία για μια άσκηση.

Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν το drone και χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά αντίμετρα για να το μπλοκάρουν.

Το drone στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Δεν είναι σαφές εάν επέστρεψε στο ρωσικό πλοίο ή συνετρίβη στη θάλασσα.

