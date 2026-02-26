Ένα ρωσικό drone πλησίασε το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle ενώ αυτό ήταν αγκυροβολημένο στο Μάλμε, αναφέρουν την Πέμπτη σουηδικά ΜΜΕ.
Power. Partnership. Presence. ⚓️
The French aircraft carrier Charles de Gaulle (CDG) has just dropped anchor in Malmö as part of Mission Lafayette 26. From the North Atlantic to the Mediterranean Sea, the Carrier Strike Group (CSG) sails with clear purpose and strategic intent. pic.twitter.com/Sj7TWTMBPq— France in Sweden 🇫🇷🇪🇺 (@FranceinSweden) February 26, 2026
Το drone φέρεται να απογειώθηκε από ένα κοντινό ρωσικό πλοίο και πέταξε προς το αεροπλανοφόρο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Σουηδία για μια άσκηση.
Οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν το drone και χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικά αντίμετρα για να το μπλοκάρουν.
Το drone στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Δεν είναι σαφές εάν επέστρεψε στο ρωσικό πλοίο ή συνετρίβη στη θάλασσα.
Le porte-avions Charles de Gaulle a accosté à Malmö pour sa première escale en Suède dans le cadre de la mission du groupe aéronaval LA FAYETTE 26.— French Carrier Strike Group (@French_CSG) February 26, 2026
🇫🇷🤝🇸🇪 https://t.co/GrFtct6AWf pic.twitter.com/T7Vg584Da5
Marin spaning….. Charles de Gaulle (R91) med svenska följefartyg… mäktig pjäs pic.twitter.com/viSxZdIq2b— Michael Magnesten 🇸🇪🇺🇦🇮🇱🇸🇦 (@Swedforce) February 24, 2026
