Λαβρόφ: Η Ρωσία δεν έχει προθεσμίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Η Ρωσία δεν έχει προθεσμίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, («ειδική επιχείρηση») διεμήνυσε την Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Τόνισε ότι η Μόσχα πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα «στην αντιμετώπιση των ουσιαστικών ζητημάτων που απαιτούνται για μια ειρηνική διευθέτηση, και όχι στην επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων για την τήρηση προκαθορισμένων προθεσμιών».

Δήλωσε στα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων: «Έχετε ακούσει τίποτα από εμάς για προθεσμίες; Δεν έχουμε προθεσμίες, έχουμε καθήκοντα. Τα ολοκληρώνουμε».

Ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η κλιμακούμενη χρήση πυρηνικής ρητορικής ενόψει των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία συνδέεται με αυτό που περιέγραψε ως «αδυναμία των αντιπάλων της Ρωσίας να επιτύχουν εναντίον της Μόσχας».

Σύμφωνα με το TASS, ο Λαβρόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ολοένα κλιμακούμενες δηλώσεις κατά της Μόσχας αντανακλούν την απογοήτευση των αντιπάλων της Ρωσίας.

«Πιθανότατα είναι αναστατωμένοι που τίποτα δεν τους πηγαίνει καλά, νομίζω. Και ο στόχος είναι ακόμα η Ρωσία να χάσει. Λένε, "Η Ουκρανία κερδίζει". Λοιπόν, αν έτσι το βλέπουν...», είπε.

Τα σχόλιά του Ρώσου ΥΠΕΞ έρχονται ενόσω ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων λαμβάνει χώρα στη Γενεύη.

Νωρίτερα, το Axios μετέδωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι επιθυμεί το συντομότερο δυνατό να τελειώσει ο πόλεμος με τη Ρωσία, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται έναν Ουκρανό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές που έχουν γνώση της τηλεφωνικής συνομιλίας. Σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ επιθυμεί να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία έως το καλοκαίρι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το εδαφικό ζήτημα στην ανατολική Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.