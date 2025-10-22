Σουηδία και Ουκρανία εξετάζουν συμφωνία εξαγωγής έως και 150 μαχητικών Gripen

Η Σουηδία υπέγραψε επιστολή προθέσεων, που θα μπορούσε να οδηγήσει στην προμήθεια έως και 150 μαχητικών αεροσκαφών Gripen προς την Ουκρανία, δήλωσε ο πρωθυπουργός της σκανδιναβικής χώρας, Ουλφ Κρίστερσον, μετά τη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για συνομιλίες στο Λινκόπινγκ της νότιας Σουηδίας και επισκέφθηκαν την εταιρεία Saab, που κατασκευάζει το μαχητικό JAS 39 Gripen, το αεροσκάφος επιτήρησης GlobalEye, πυραυλικά συστήματα, αντιαρματικά όπλα και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό.

Ο Κρίστερσον ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν μια μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας στους τομείς της αεράμυνας, σε μια συμφωνία που θα αποτελέσει, αν εκτελεστεί, τη μεγαλύτερη εξαγωγή αεροσκαφών στην ιστορία της Σουηδίας.

«Γνωρίζουμε καλά ότι ο δρόμος είναι μακρύς», δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός, με φόντο ένα Gripen στα εθνικά χρώματα της Σουηδίας.

«Αλλά από σήμερα δεσμευόμαστε να εξετάσουμε όλες τις δυνατότητες προκειμένου να προσφέρουμε στην Ουκρανία στο μέλλον έναν σημαντικό αριθμό μαχητικών Gripen».

Ζελένσκι: Τα Gripen είναι προτεραιότητα για τον ουκρανικό στρατό

Η πιθανότητα αποστολής Gripen στην Ουκρανία εξεταζόταν τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά είχε «παγώσει» ώστε το Κίεβο να επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση των αμερικανικών F-16, τα οποία άρχισε να παραλαμβάνει τον περασμένο Αύγουστο.

«Έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία για την απόκτηση Gripen για την Ουκρανία και αναμένουμε η μελλοντική συμφωνία να μας επιτρέψει να προμηθευτούμε τουλάχιστον 100 αεροσκάφη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ουκρανοί πιλότοι έχουν ήδη μεταβεί στη Σουηδία για να δοκιμάσουν τα Gripen και να διευκολύνουν μια πιθανή μελλοντική εξαγωγή τους, μια επιλογή που θεωρείται ανθεκτική και σχετικά οικονομική σε σύγκριση με αεροσκάφη όπως το αμερικανικό F-35.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι στόχος της Ουκρανίας είναι να παραλάβει και να αρχίσει να χρησιμοποιεί τα σουηδικά Gripen μέσα στο επόμενο έτος. «Για τον στρατό μας, τα Gripen είναι προτεραιότητα. Έχει να κάνει με τα χρήματα, αλλά και με την ευελιξία», δήλωσε.

Ο Κρίστερσον σημείωσε ότι ακόμη δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, εκτιμώντας ωστόσο ότι η παραγωγή και η παράδοση των πρώτων νέων αεροσκαφών θα μπορούσε να ξεκινήσει σε περίπου τρία χρόνια.

Το Gripen βρίσκεται σε υπηρεσία από το 1996 και η Saab έχει κατασκευάσει συνολικά περίπου 280 αεροσκάφη. Οι μετοχές της εταιρείας ενισχύθηκαν κατά 4,3% με του που έγιναν οι δηλώσεις γύρω από την ενδεχόμενη συμφωνία.

Η Σουηδία έχει ήδη παραγγείλει 60 αεροσκάφη του νεότερου μοντέλου Gripen E, ενώ η Saab αυξάνει τη δυναμικότητα παραγωγής της στο Λινκόπινγκ, με στόχο να κατασκευάζει 20–30 αεροσκάφη ετησίως μέσα στα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η εταιρεία παράγει Gripen και στη Βραζιλία.

Πριν από την άφιξή του στο Λινκόπινγκ, ο Ζελένσκι είχε πραγματοποιήσει σύντομη στάση στο Όσλο, όπου η νορβηγική κυβέρνηση ανακοίνωσε τη χορήγηση επιπλέον 1,5 δισ. νορβηγικών κορωνών (149,4 εκατ. δολάρια) στην Ουκρανία για την αγορά φυσικού αερίου, με σκοπό τη διασφάλιση της ηλεκτροδότησης και της θέρμανσης.

