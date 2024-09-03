Έντεκα άτομα, μεταξύ των οποίων η επιχειρηματίας που κάποτε αποκαλούσε τον εαυτό της «βασίλισσα των σκουπιδιών», παραπέμφθηκαν σε δίκη στη Σουηδία στη μεγαλύτερη υπόθεση περιβαλλοντικού εγκλήματος που έγινε ποτέ στη χώρα.

Η δίκη στο περιφερειακό δικαστήριο Attunda στη Sollentuna, κοντά στη Στοκχόλμη, επικεντρώνεται στην εταιρεία ανακύκλωσης Think Pink, την πρώην διευθύνουσα σύμβουλό της Bella Nilsson, η οποία άλλαξε από τότε το όνομά της, και τον πρώην σύζυγό της Thomas Nilsson.

Σύμφωνα με τον Guardian οι εισαγγελείς κατηγόρησαν την εταιρεία για απόρριψη και ταφή απορριμμάτων σε 21 τοποθεσίες στη Σουηδία.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια και η δίκη έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει 9 μήνες. Η Νίλσον και οι υπάλληλοί της κατηγορήθηκαν τον Δεκέμβριο.

Η Νίλσον ήταν η τελευταία από τους κατηγορούμενους που έφτασε σήμερα Τρίτη στο δικαστικό μέγαρο την Τρίτη. Φορώντας μεγάλα σκούρα γυαλιά ηλίου, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Από το 2018-20, την περίοδο ακμής της εταιρείας, οι ροζ σακούλες-σήμα κατατεθέν της Think Pink, που προσφέρουν φθηνή ανακύκλωση και διάθεση απορριμμάτων, ήταν συνηθισμένο θέαμα στην πρωτεύουσα.

Η επιχείρηση κατέρρευσε το 2020 όταν συνελήφθησαν οι ιδιοκτήτες της. Η εταιρεία έχει κατηγορηθεί ότι πέταξε τουλάχιστον 200.000 τόνους απορριμμάτων στη Σουηδία.

Οι αστυνομικοί ερευνητές, των οποίων η έκθεση εκτείνεται σε 50.000 σελίδες, βρήκαν επιβλαβή επίπεδα αρσενικού, διοξινών, ψευδαργύρου, μολύβδου, χαλκού και προϊόντων πετρελαίου. Αρκετοί από τους σκουπιδότοπους πήραν φωτιά, με μία φωτιά να διήρκεσε μήνες.

Ο Anders Gustafsson, ένας από τους τρεις εισαγγελείς της δίκης, έχει περιγράψει την υπόθεση ως «το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έγκλημα στη Σουηδία από άποψη εμβέλειας και οργάνωσης».

Την Τρίτη είπε ότι η Think Pink είχε πετάξει σκουπίδια και χρησιμοποίησε πλαστά έγγραφα για να εξαπατήσει τις αρχές και να αποκομίσει μεγάλα κέρδη. «Υπάρχουν αξιώσεις για ζημιές 19 εκατομμύρια λίρε, κυρίως από δήμους, όταν αναγκάστηκαν να καθαρίσουν τα μεγάλα βουνά από σκουπίδια», είπε στον τηλεοπτικό σταθμό SVT. «Είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι είναι σε μεγάλη κλίμακα και ότι συνεχίζεται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα σε πολλά μέρη της χώρας».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το οποίο καλύπτει τοποθεσίες σε 15 διαφορετικούς δήμους, οι κύριοι ύποπτοι συμμετείχαν στη μεταφορά χιλιάδων τόνων αδιαχώριστων απορριμμάτων κατασκευών και κατεδάφισης, τα οποία στη συνέχεια θάφτηκαν.

Η Nilsson, η οποία άλλαξε το όνομά της σε Fariba Vancor, είπε προηγουμένως στα σουηδικά μέσα ενημέρωσης ότι η εταιρεία ενήργησε σύμφωνα με το νόμο και είπε ότι έπεσε θύμα συνωμοσίας επιχειρηματικών αντιπάλων.

Πηγή: skai.gr

