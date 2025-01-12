Κρίστερσον: «Ίσως χρειαστεί ενίσχυση της άμυνας - Η Σουηδία δεν βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά δεν υπάρχει και ειρήνη»

Ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον ανέφερε ότι η χώρα ενδέχεται να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες εν μέσω του κινδύνου υβριδικού πολέμου στις περιοχές της Σκανδιναβίας και της Βαλτικής.

«Δεν αποκλείω καθόλου ότι η κατάσταση θα απαιτήσει από εμάς να λάβουμε περισσότερα μέτρα για την ενίσχυση της σουηδικής άμυνας», δήλωσε ο Κρίστερσον στην εναρκτήρια ομιλία του σε συνέδριο για την ασφάλεια στο χιονοδρομικό κέντρο του Salen την Κυριακή σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι δηλώσεις του έρχονται καθώς το ΝΑΤΟ αυξάνει τις επιχειρήσεις επιτήρησης στη Βαλτική Θάλασσα, με δύο πλοία να έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή έπειτα από υποψίες για σαμποτάζ υποθαλάσσιων καλωδίων μεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα ήταν λάθος να εξαχθούν βιαστικά συμπεράσματα για το τελευταίο επεισόδιο ζημιών στα καλώδια, αλλά πρόσθεσε ότι «η Σουηδία δεν είναι αφελής και δεν μπορούν να αποκλειστούν εχθρικές προθέσεις».

Το σκανδιναβικό έθνος έγινε επίσημα το νεότερο μέλος του ΝΑΤΟ τον περασμένο Μάρτιο, σε μια κίνηση που θεωρήθηκε ότι εδραιώνει τον έλεγχο της αμυντικής συμμαχίας στη Βόρεια Ευρώπη και την περιοχή της Βαλτικής.

«Η Σουηδία δεν βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά δεν υπάρχει και ειρήνη», δήλωσε ο Kristersson.

Πηγή: skai.gr

