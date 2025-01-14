Σουηδία: Ξένες δυνάμεις στρατολογούν σουηδικές συμμορίες για επιθέσεις

Ξένες δυνάμεις χρησιμοποιούν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης για να στρατολογούν σουηδικές συμμορίες, ακόμη και παιδιά για βίαιες επιθέσεις εναντίον στόχων όπως η ισραηλινή πρεσβεία, δήλωσε σήμερα η αρχηγός της αστυνομίας της Σουηδίας.

Η Πέτρα Λουντ, η Επίτροπος της Εθνικής Αστυνομίας, δεν διευκρίνισε ποιες ξένες δυνάμεις, αλλά πέρυσι η υπηρεσία ασφαλείας της Σουηδίας επισήμανε ότι η ιρανική κυβέρνηση χρησιμοποιούσε εγκληματικά δίκτυα εντός της Σουηδίας για τη διάπραξη βίαιων ενεργειών.

Η Λουντ πρόσθεσε ότι αρκετές επιθέσεις που είχαν στόχο την πρεσβεία του Ισραήλ στη Στοκχόλμη το 2024 -- συμπεριλαμβανομένων πυροβολισμών και μιας απόπειρας βομβιστικής επίθεσης -- ήταν δείγματα υβριδικών επιθέσεων, που χρησιμοποιούν τόσο συμβατικά όσο και αντισυμβατικά μέσα για να δημιουργήσουν αστάθεια.

"Είναι ένας αντίπαλος που δεν φοράει στολή και είναι μια απειλή την οποία δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε μέσω των παραδοσιακών στρατιωτικών αμυντικών μεθόδων", τόνισε.

Η Σουηδία είναι αντιμέτωπη με ένα κύμα εγκληματικών συμμοριών και τα τελευταία δύο χρόνια οι συμμορίες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης ως ψηφιακές αγορές για τον σχεδιασμό φόνων και άλλων ειδεχθών εγκλημάτων.

"Αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Το εκμεταλλεύονται όχι μόνο εγκληματικές ομάδες αλλά και άλλα κράτη", είπε η Λουντ κατά τη διάρκεια ομιλίας της σε συνέδριο για την εθνική ασφάλεια.

Η Σουηδία είχε μακράν το υψηλότερο ποσοστό θανάσιμων πυροβολισμών στην ΕΕ το 2023, παρότι το 2024 καταγράφηκε μείωση.

Πολλοί από τους δράστες είναι μικρότεροι των 18 ετών και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ηλικίας 12 ή 13 ετών. "Τα παιδιά αυτά χρησιμοποιούνται βασικά ως αναλώσιμα", δήλωσε η Λουντ.

"Έχουμε παιδιά που, αντί να πηγαίνουν στο σχολείο, λειτουργούν ως τορπίλες και μερικές φορές ακόμη και για ξένες δυνάμεις σε παγκόσμιες συγκρούσεις", πρόσθεσε.

Η σουηδική κυβέρνηση δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά.

Πηγή: skai.gr

