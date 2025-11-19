Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την υπόθεση με τα τέσσερα μέλη της οικογένειας που έχασαν τη ζωή τους από ύποπτη τροφική δηλητηρίαση ενώ έκαναν διακοπές στην Τουρκία.

Οι μέχρι τώρα πληροφορίες έκαναν λόγο ότι τα θύματα - μια Τουρκογερμανίδα, ο σύζυγός της και τα δύο μικρά παιδιά τους - αρρώστησαν σοβαρά αφού κατανάλωσαν δημοφιλές street food στην περιοχή Ορτάκιοϊ της Κωνσταντινούπολης, που βρίσκεται κοντά στη Γέφυρα του Βοσπόρου. Ωστόσο, το Ιατροδικαστικό Συμβούλιο της Τουρκίας επισήμανε από τα προκαταρκτικά ευρήματα ότι πιθανότατα ο θάνατός τους προήλθε από έκθεση σε χημικές ουσίες.

Και τα τέσσερα μέλη νοσηλεύτηκαν μετά το περιστατικό την περασμένη Τετάρτη. Δυστυχώς, τα παιδιά - ο 6χρονος Kadir και ο 3χρονος Masal - πέθαναν την Πέμπτη. Η μητέρα τους, η Cigdem Bocek, πέθανε την επόμενη μέρα και ο πατέρας τους Servet Bocek, πέθανε επίσης τη Δευτέρα αφού πέρασε αρκετές ημέρες στην εντατική.

Τι συνέβη;

Σύμφωνα με το CNN Türk, η οικογένεια ταξίδεψε από το Αμβούργο της Γερμανίας στην Κωνσταντινούπολη για διακοπές στις 9 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, φέρεται να κατανάλωσαν μια ποικιλία από δημοφιλή streer food. Λίγο αργότερα, τα δύο παιδιά άρχισαν να εμφανίζουν ναυτία και εμετό και στη συνέχεια και οι γονείς. Η οικογένεια επισκέφθηκε ένα νοσοκομείο στις 12 Νοεμβρίου και πήρε εξιτήριο την ίδια ημέρα, σύμφωνα με την Hürriyet Daily News. Ωστόσο, η μητέρα και τα παιδιά μεταφέρθηκαν εσπευσμένα πίσω με υψηλό πυρετό και εμετό και πέθαναν στις 13 Νοεμβρίου. Μάλιστα βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει την οικογένεια να μπαίνει σε ταξί για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Η γυναίκα φαίνεται να είναι σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενώ τα παιδιά έκαναν συνέχεια εμετό σύμφωνα με την μαρτυρία του ταξιτζή.

Νέα στοιχεία

Παρόλο που η αρχική έρευνα κατέληξε σε πιθανή τροφική δηλητηρίαση, νέα στοιχεία που αναφέρθηκαν από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και επικαλέστηκε το CBS News υποδηλώνουν ότι η οικογένεια Bocek μπορεί να είχε εκτεθεί σε φυτοφάρμακα στο ξενοδοχείο τους. Υπάρχει η υποψία ότι η οικογένεια είχε εκτεθεί σε ένα τοξικό φυτοφάρμακο, πιθανώς μια ουσία όπως το φωσφορούχο αργίλιο, το οποίο ψεκάστηκε σε ένα δωμάτιο στο ισόγειο για την καταπολέμηση μιας προσβολής από κοριούς και μπορεί να έφτασε στο δωμάτιό τους στον πρώτο όροφο μέσω ενός φρέατος εξαερισμού.

Παρόλο που η αρχική έρευνα κατέληξε σε πιθανή τροφική δηλητηρίαση το CBS News αναφέρει ότι η οικογένεια μπορεί να είχε εκτεθεί σε φυτοφάρμακα στο ξενοδοχείο τους Harbour Suites Old City. Συγκεκριμένα, υπάρχει η υποψία ότι η οικογένεια είχε εκτεθεί σε ένα τοξικό φυτοφάρμακο, πιθανώς μια ουσία όπως το φωσφορούχο αργίλιο, με το οποίο ψεκάστηκε ένα δωμάτιο στο ισόγειο για την καταπολέμηση κοριών και μπορεί να έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο μέσω εξαερισμού του μπάνιου.

Δύο ακόμη τουρίστες φέρονται να αρρώστησαν στο ξενοδοχείο στις 15 Νοεμβρίου. Ελήφθησαν δείγματα από σεντόνια, μαξιλάρια, μπουκάλια νερού και κουβέρτες, καθώς οι αρχές διεξάγουν έρευνα.

Ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται υπό έρευνα στην υπόθεση έχει πλέον αυξηθεί σε 11, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, αρκετών μελών του προσωπικού και υπαλλήλων της εταιρείας καταπολέμησης παρασίτων που πρόσφατα απολύμανε τις εγκαταστάσεις.

