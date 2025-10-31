Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα κάνει δύο ταξίδια την προσεχή εβδομάδα στη Λατινική Αμερική, αρχικά στη Βραζιλία, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της COP30, και μετά στο Μεξικό όπου θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη, ανακοίνωσε σήμερα το Ελιζέ.

Λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από την COP30, την ετήσια διάσκεψη του ΟΗΕ για τις διαπραγματεύσεις για το κλίμα από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου, ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται από τις 5 έως τις 6 Νοεμβρίου στη Βραζιλία για να συμμετάσχει κυρίως σε συνάντηση αρχηγών κρατών που θα διεξαχθεί στην πόλη Μπελέμ, λιμάνι της Αμαζονίας.

Ο Μακρόν θα μεταβεί στις 5 Νοεμβρίου στο Σαλβαδόρ ντε Μπαΐα για να "επιβεβαιώσει την πυκνότητα της συνεργασίας μας με τη Βραζιλία" αλλά και να "γιορτάσει και να εργαστεί με τη Μπραζίλια για μια επαναπροσδιορισμένη διατλαντική σχέση, με τη συμμετοχή των Αφρικανών εταίρων μας", εξήγησε το Ελιζέ.

Για τον σκοπό αυτό, ο Γάλλος πρόεδρος θα επισκεφτεί τη γκαλερί του φωτογράφου Πιέρ Βερζέ, μιας "εμβληματικής μορφής του διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών και των αφροατλαντικών πολιτισμών". 'Η ακόμη την έκθεση "Είμαι ένας μαύρος ποταμός", της οποίας η επιμελήτρια, η Γαλλοσενεγαλέζα Σαλιμά Ταντιόπ, διαμένει στη Βίλα Φατουμπί, ένα πρόγραμμα διατλαντικών ανταλλαγών που συνδέει καλλιτέχνες, φορείς, φεστιβάλ και πολιτιστικές δομές στη Γαλλία, τη Βραζιλία και την Αφρική.

Τη βραδιά της 6ης Νοεμβρίου, ο Μακρόν θα φύγει από τη Μπελέμ για να μεταβεί στο Μεξικό έως την 7η Νοεμβρίου. Θα είναι η πρώτη του επίσημη επίσκεψη μετά την ανάληψη των καθηκόντων της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ, πριν από έναν χρόνο.

Σύμφωνα με το Ελιζέ, η άφιξη του Γάλλου προέδρου θα έχει στόχο την ενίσχυση των πολιτικών και στρατηγικών δεσμών μεταξύ της Γαλλίας και του Μεξικού --σεβασμός της πολυμέρειας, δεσμεύσεις στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, διεθνής αλληλεγγύη, φεμινιστική διπλωματία-- αλλά και στην εμβάθυνση των οικονομικών τους δεσμών.

Η Γαλλία, με την επίσκεψη αυτή, θέλει συγκεκριμένα να ενισχύσει την ελκυστικότητά της στις μεγάλες μεξικανικές εταιρίες, και να προωθήσει έργα και επενδύσεις σε μεγάλες γαλλικές εταιρίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

