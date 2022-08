Σομαλία: Αγωνία για τους αγνοούμενους της επίθεσης στο ξενοδοχείο Hayat στο Μογκαντίσου

Οι συγγενείς των ανθρώπων που αγνοούνται μετά την επίθεση στο ξενοδοχείο Hayat στο Μογκαντίσου της Σομαλίας αναμένουν νέα τους μετά τη λήξη της ομηρείας από τους ισλαμιστές αντάρτες Σεμπάμπ, η οποία διήρκησε 30 ώρες και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 13 πολίτες.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί από την εισβολή των Σεμπάμπ – μιας ομάδας που πρόσκειται την αλ Κάιντα- στο ξενοδοχείο την Παρασκευή το βράδυ.

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Σομαλίας έβαλαν τέλος στην ομηρεία τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή, ανακοινώνοντας τον θάνατο όλων των δραστών.

Σήμερα το πρωί διασώστες αναζητούσαν επιζώντες μεταξύ των ερειπίων, ενώ γύρω από το ξενοδοχείο, το οποίο έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις της τάξης, ειδικοί αναζητούσαν τυχόν εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Το ξενοδοχείο Hayat έχει υποστεί σημαντικές ζημιές, με κάποια τμήματά του να έχουν καταρρεύσει.

Η επίθεση της Παρασκευής ήταν η πρώτη ευρείας κλίμακας που σημειώνεται στη Σομαλία αφότου ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος πρόεδρος της χώρας, ο Χάσαν Σεΐχ Μοχάμουντ, τον Μάιο. Την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Σεμπάμπ που προσπαθεί εδώ και πάνω από 10 χρόνια να ανατρέψει την κυβέρνηση και να εγκαθιδρύσει ένα κράτος βασισμένο στον ισλαμικό νόμο, τη σαρία.

Ο εκπρόσωπος των Σεμπάμπ, ο Αμπντιαζίζ Αμπού Μουσάμπ δήλωσε χθες στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Andalus ότι η οργάνωση «επέφερε ισχυρές απώλειες» στις δυνάμεις ασφαλείας.

Somalis anxiously waited to know the fate of their missing relatives on Sunday as emergency workers attempted to clear debris after a deadly 30-hour siege by Al-Shabaab jihadists at a hotel in the capital Mogadishu.

