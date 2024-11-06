Σολτς: Συγχαίρω τον Τραμπ, συνεχίζουμε τη συνεργασία

Μούδιασμα, έκπληξη για τον θρίαμβο του Ντόναλντ Τραμπ δεδομένου ότι δεν επιβεβαιώθηκαν καν τα σενάρια για εκλογές «θρίλερ». Πρώτα καμπανάκια για τη γερμανική οικονομία, την ασφάλεια και την άμυνα στη Γερμανία και την Ευρώπη. Αλλά και πολλά συγχαρητήρια για μια εκλογική νίκη που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν.



Ο καγκελάριος Σολτς, μολονότι συνήθως είναι από τους τελευταίους ηγέτες που στέλνει συγχαρητήρια, εκτός αν πρόκειται για καθαρές νίκες από νωρίς, συνεχάρη μέσω της πλατφόρμας Χ τον Ντόναλντ Τραμπ για την επανεκλογή του.



«Συγχαίρω τον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογή του στο αξίωμα του Προέδρου των ΗΠΑ.Για μια μακρά περίοδο η Γερμανία και οι ΗΠΑ εργάζονται μαζί και επιτυχημένα προωθώντας την ευημερία και την ελευθερία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Θα συνεχίσουμε να το πράττουμε για την ευημερία των πολιτών μας».



H δήλωση Σολτς έρχεται μάλιστα στην πιο κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της τρικομματικής κυβέρνησης στο Βερολίνο, με τα επιτελεία των τριών κομμάτων να συνέρχονται σήμερα στην καγκελαρία για να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν μαζί και οι τρεις, Φιλελεύθεροι, Πράσινοι και Σοσιαλδημοκράτες ή αν θα διαλυθούν μετά από μια αποχώρηση των Φιλελευθέρων σχηματίζοντας κυβέρνηση μειοψηφίας και σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές.



Σύμφωνα με γερμανικά μέσα και αναλυτές η επανεκλογή Τραμπ και οι προκλήσεις της για την οικονομία, την ασφάλεια, την άμυνα και το μέτωπο της Ουκρανίας δεν αποκλείεται να δράσουν εξ ανάγκης συγκολλητικά για τον κυβερνητικό συνασπισμό, προς αποφυγή πολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας.



Από την πλευρά της και η υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ από τους Πρασίνους συνεχάρη τον Ντ. Τραμπ λιτά, κατά την επιστροφή της από την Ουκρανία, ενώ ο Φιλελεύθερος υπ. Οικονομίας Κρίστιαν Λίντνερ ευχήθηκε η Ευρώπη να «δώσει το χέρι στον Τραμπ» και ο ίδιος να έχει «τύχη και σοφία» κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Μερτς: Ευχές και υπενθύμιση της ευθύνης του Τραμπ

Σε ένα μακροσκελές μήνυμά του επίσης μέσω της πλατφόρμας Χ ο επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Φρίντριχ Μερτς, το κόμμα του οποίου προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των ομοσπονδιακών εκλογών που είναι προγραμματισμένες το φθινόπωρο του 2025, συγχαίρει τον Τραμπ και του εύχεται «κάθε επιτυχία στην άσκηση των καθηκόντων του για το καλό της χώρας τους».



Όπως υπογραμμίζει, «το αξίωμα του Προέδρου των ΗΠΑ και οι ευθύνες που συνεπάγεται ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα όσο κανένα άλλο στον κόσμο. Γι αυτό εύχομαι στον Ντόναλντ Τραμπ την ίδια επιτυχία στην εκπλήρωση του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει η Αμερική για την ειρήνη, την ελευθερία και την ασφάλεια στον κόσμο». Τονίζει επίσης ότι «οι ΗΠΑ ήταν και παραμένουν ο πιο στενός σύμμαχος της Γερμανίας εκτός Ευρώπης. Οι λαοί μας συνδέονται με στενή φιλία. Μοιράζονται κοινές αξίες και συμφέροντα ως μέλη του ΝΑΤΟ καθώς και μια δέσμευση για την συλλογική προστασία».



Στέλνει όμως κι ένα μήνυμα προς τις Βρυξέλλες και τους υπόλοιπους εταίρους της Γερμανίας: «Εναπόκειται πια ειδικά στους Γερμανούς και τους Ευρωπαίους το πώς θα διαμορφώνουν τις σχέσεις τους με τον σημαντικότερο εταίρο τους. Η Ευρώπη πρέπει μόνη της να καταστεί ικανή προκειμένου να διαχειριστεί διεθνή ζητήματα και να αναλάβει ευθύνη για την δική της ασφάλεια και την ισχυροποίηση των οικονομιών της (…)».

AfD: Δεν αποφάσισε το «woke Hollywood»

Η συμπρόεδρος της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει, γιατί ήδη εδώ και καιρό είχε ταχθεί ανοιχτά υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ. Με μήνυμά της μέσω Χ συνεχάρη πρώτη των 47ο Πρόεδρο των ΗΠΑ, συμπληρώνοντας: «Δεν έκρινε αυτή την εκλογή το woke Hollywood, αλλά ο εργαζόμενος αμερικανικός λαός. Εύχομαι στον νέο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ καλή επιτυχία και να έχει την ευλογία του Θεού».



Σε κοινή ανακοίνωσή της με τον έτερο συμπρόεδρο του κόμματος, Τίνο Κρουπάλα, δηλώνουν, εκπροσωπώντας το προεδρείο του κόμματος: «Εκ μέρους της Εναλλακτικής για τη Γερμανία συγχαίρουμε τον Ντόναλντ Τραμπ! Όπως και οι Γερμανοί έτσι και οι πολίτες των ΗΠΑ βαρέθηκαν το εθνικό χρέος, την οικομική παρακμή, τους διαρκείς πολέμους και την παράνομη μετανάστευση. Ζητούμε υποστήριξη και επιζητούμε συνεργασία για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μείνει στην ιστορία ως Πρέδρος της Ειρήνης».



Από την πλευρά της η Συμμαχία της Σάρα Βάγκενκνεχτ σε μια πρώτη αντίδραση της βουλευτού Σεβίμ Ντάγκντελεν στο δίκτυο MDR της ανατολικής Γερμανία εκφράζει ανησυχία για τις επιπτώσεις της επανεκλογής Τραμπ για τη γερμανική οικονομία και προειδοποιεί για τιμωρητικούς δασμούς. Μάλιστα προτείνει γι αυτόν τον λόγο «η Γερμανία να στραφεί προς τις χώρες BRICS».

