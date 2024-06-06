Γάλλος πρωθυπουργός: Η ανάμιξη της Μόσχας στην εσωτερική ζωή των κρατών μπορεί να είναι «ο νέος παγκόσμιος πόλεμος»

Η ανάμιξη της Ρωσίας στην εσωτερική ζωή των κρατών είναι «ένα δηλητήριο που επιδιώκει να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη» και μπορεί να είναι «ο νέος παγκόσμιος πόλεμός μας», προειδοποίησε σήμερα ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ.

«Είδαμε αυτά τα κόκκινα χέρια πάνω στο μνημείο του Ολοκαυτώματος, είδαμε αυτά τα άστρα του Δαβίδ σχεδιασμένα πάνω σε τοίχους. Είδαμε ακόμα πρόσφατα τα φέρετρα που είχαν τοποθετηθεί κάτω από τον Πύργο του Άιφελ» απαρίθμησε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό France 2 και αναφερόμενος σε υποθέσεις στη Γαλλία για τις οποίες πλανώνται υποψίες για εξωτερική χειραγώγηση.

«Αυτές οι επεμβάσεις, αυτό μπορεί να είναι ο νέος παγκόσμιος πόλεμός μας. Και επειδή επιπλέον πρόκειται για χειραγωγήσεις που έρχονται από το εξωτερικό και επιδιώκουν να μας διχάσουν», πρόσθεσε την επομένη της υιοθέτησης ενός νόμου για το ζήτημα αυτό.

«Ο πρώτος που προειδοποίησε γι' αυτές τις απειλές, είναι ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2017, μπροστά στον Βλαντίμιρ Πούτιν που βρισκόταν δίπλα του. Η ανάμιξη αυτή είναι ένα δηλητήριο. Είναι ένα δηλητήριο που επιδιώκει να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη, που επιδιώκει να μας διχάσει, που επιδιώκει να πλήξει την ασφάλειά μας με μια νέα μορφή, μια υβριδική μορφή».

Τον Οκτώβριο, μετά την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, άστρα του Δαβίδ είχαν σχεδιαστεί σε προσόψεις πολυκατοικιών στην περιφέρεια του Παρισιού. Η ενέργεια αυτή, για την οποία είχε συλληφθεί ένα ζευγάρι από τη Μολδαβία, είχε αποδοθεί από τις γαλλικές αρχές στις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας (FSB).

Τα ξημερώματα της 14ης Μαΐου, κόκκινα χέρια είχαν σχεδιαστεί πάνω στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Παρίσι και οι αστυνομικοί υποψιάζονται τρία πρόσωπα που διέφυγαν στη συνέχεια στο εξωτερικό.

Το Σάββατο, τρία πρόσωπα -ένας Βούλγαρος, ένας άνδρας που έχει γεννηθεί στη Γερμανία και ένας άλλος που έχει γεννηθεί στην Ουκρανία- τοποθέτησαν κάτω από τον Πύργο του Άιφελ φέρετρα καλυμμένα με τη γαλλική σημαία που έφεραν την επιγραφή «γάλλοι στρατιώτες της Ουκρανίας».

Η Ρωσία διαβεβαίωσε προχθές, Τρίτη, ότι «δεν αναμιγνύεται» στις υποθέσεις της Γαλλίας και διέψευσε οποιαδήποτε εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Το γαλλικό κοινοβούλιο υιοθέτησε οριστικά χθες, Τετάρτη, νόμο για την ενίσχυση του οπλοστασίου εναντίον της ξένης ανάμιξης, με τον οποίο δημιουργείται ένα εθνικό μητρώο επιρροής, μια διαδικασία παγώματος χρηματοοικονομικών αγαθών, ενώ ενίσχυσε πειραματικά τη μάχη αυτή με μια αλγοριθμική επιτήρηση που μέχρι σήμερα αφορούσε μόνο την τρομοκρατία.

Πηγή: skai.gr

