Σολτς: Λάθος και επικίνδυνη η άρνηση της δημοκρατικής νομιμοποίησης Ζελένσκι

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς απέρριψε νωρίτερα απόψε τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «δικτάτορας».

«Είναι απλώς λάθος και επικίνδυνο να αρνείται κανείς τη δημοκρατική νομιμοποίηση του προέδρου Ζελένσκι», τόνισε ο κ. Σολτς.

«Η αλήθεια είναι ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι ο εκλεγμένος αρχηγός του κράτους της Ουκρανίας. Το γεγονός ότι δεν είναι εφικτό να διενεργηθούν τακτικές εκλογές εν μέσω πολέμου είναι σύμφωνο με τις επιταγές του ουκρανικού Συντάγματος και της εκλογικής νομοθεσίας. Κανείς δεν μπορεί να ισχυρίζεται το αντίθετο», δήλωσε ο καγκελάριος στο περιοδικό Der Spiegel και υπενθύμισε ότι ήταν η Ρωσία υπό τον Βλαντίμιρ Πούτιν που ξεκίνησε τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Η Ουκρανία αμύνεται έναντι μιας ανηλεούς ρωσικής πολεμικής επίθεσης επί σχεδόν τρία χρόνια τώρα. Μέρα με τη μέρα», πρόσθεσε ο κ. Σολτς.

Ο αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον ουκρανό πρόεδρο «δικτάτορα» σε σχόλιό του στην διαδικτυακή του πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Truth Social». «Ως δικτάτορας χωρίς εκλογές, ο Ζελένσκι καλύτερα να δράσει γρήγορα, διαφορετικά δεν θα έχει πλέον χώρα», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο ίδιο πνεύμα με τον καγκελάριο Σολτς, η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, σε συνέντευξή της απόψε στο ZDF, έκανε λόγο για «παράλογες» δηλώσεις εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ: «Αν δεν κάνεις απλώς μια ανάρτηση στα γρήγορα, αλλά βλέπεις τον πραγματικό κόσμο, τότε ξέρεις ποιος στην Ευρώπη είναι αναγκασμένος να ζει υπό δικτατορικές συνθήκες: ο λαός στην Ρωσία, ο λαός στην Λευκορωσία», δήλωσε η κυρία Μπέρμποκ και αντέτεινε ότι «οι Ουκρανοί αγωνίζονται καθημερινά για την ελεύθερη δημοκρατία τους». «Τους υποστηρίζουμε ως Ευρωπαίους στην πορεία τους προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε από κοινού τις δημοκρατίες μας», κατέληξε.

Εξίσου επικριτικός ήταν και ο υπουργός Οικονομίας και υποψήφιος των Πρασίνων Ρόμπερτ Χάμπεκ, ο οποίος χαρακτήρισε «σοκαριστική» τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. «Πρόκειται για άνευ προηγουμένου και επικίνδυνη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Αυτό που ισχύει είναι ότι ο δικτάτορας Πούτιν έχει εισβάλει στη Δημοκρατία της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

