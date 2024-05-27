Η Βαρσοβία θα περιορίσει τις μετακινήσεις των Ρώσων διπλωματών στο έδαφός της

Η Πολωνία αποφάσισε να επιβάλει περιορισμούς στις μετακινήσεις Ρώσων διπλωματών στο έδαφός της λόγω της "εμπλοκής" της Μόσχας σε "έναν υβριδικό πόλεμο", ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών στη Βαρσοβία, με τη Ρωσία να υπόσχεται την άμεση λήψη "μέτρων αντιποίνων".

"Μόλις ανακοίνωσα μια απόφαση της Πολωνίας που αφορά την εμπλοκή του ρωσικού κράτους σε έναν υβριδικό πόλεμο κατά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας. Θα είναι περιορισμοί στην κυκλοφορία των Ρώσων διπλωματών στη χώρα μας", δήλωσε ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Οι περιορισμοί θα αφορούν όλους τους διπλωμάτες και τα άλλα μέλη του προσωπικού της πρεσβείας στη Βαρσοβία, εκτός από τον πρεσβευτή.

Αυτοί θα μπορούν να μετακινούνται μόνο στην κεντρική περιοχή της Μαζοβίας και οι πρόξενοι μόνο εντός των επαρχιών όπου ασκούν τα καθήκοντά τους, διευκρίνισε ο υπουργός.

Υπογραμμίζοντας ότι η Πολωνία δεν είναι η πρώτη χώρα που εισάγει τέτοιους περιορισμούς, ο Σικόρσκι δήλωσε ότι ελπίζει και "άλλες να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας".

Η πολωνική κυβέρνηση αποδίδει κυβερνοεπιθέσεις και αρκετές μεγάλες πυρκαγιές στις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Πολωνία λειτουργεί ως βασικός κόμβος υλικοτεχνικής υποστήριξης για τη δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να έχει εχθρική αντιμετώπιση από τη Ρωσία.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στην Πολωνία, Σεργκέι Αντρέγιεφ, τον οποίο επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, είπε ότι δεν έχει ενημερωθεί ακόμη επισήμως για τα μέτρα που λαμβάνονται.

"Δεν έχουμε ενημερωθεί ακόμη επισήμως και δεν μας δόθηκε καμιά εξήγηση για το θέμα αυτό", δήλωσε ο πρεσβευτής.

Στη Μόσχα, η εκπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας Μαρία Ζαχάροβα υποσχέθηκε από την πλευρά της ότι η Ρωσία θα λάβει "μέτρα αντιποίνων" απέναντι στην Πολωνία μετά την απόφαση αυτή.

Ρωσοφοβία

"Θα λάβουμε μέτρα αντιποίνων ώστε οι Πολωνοί ηγέτες, οι οποίοι έχουν κατακλυσθεί από ρωσοφοβία, να λυπηθούν πολύ για τα προσεχή αντιρωσικά μέτρα που θα λάβουν", δήλωσε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η Πολωνία ανακοίνωσε πρόσφατα ότι συνέλαβε αρκετά άτομα ως ύποπτα για πράξεις δολιοφθοράς για λογαριασμό των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών, κατηγορούμενα για ξυλοδαρμούς, εμπρησμούς και απόπειρες εμπρησμού.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, 12 άτομα που κατηγορούνται για δολιοφθορά συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα.

"Υπήρξε ήδη η σύλληψη στην Πολωνία ενός άνδρα που παραλίγο να διαπράξει δολιοφθορά και υπάρχουν και άλλοι ύποπτοι. Ελπίζουμε ότι η Ομοσπονδία της Ρωσίας θα εκλάβει αυτά τα μέτρα (τους περιορισμούς, σ.σ.) ως μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση", τόνισε ο Σικόρσκι.

Στα μέσα Μαΐου, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε την ενίσχυση των πολωνικών υπηρεσιών πληροφοριών μετά τις δραστηριότητες της Μόσχας που είχαν στόχο να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση στην Πολωνία, σύμφωνα με τη Βαρσοβία.

Τότε δήλωσε επίσης ότι αρκετές πράξεις δολιοφθοράς απετράπησαν "χάρη στην επαγρύπνηση των υπηρεσιών μας και των συμμάχων μας".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

