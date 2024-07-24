Σολτς: «Εκλογές το 2025, θα είμαι υποψήφιος»

Ενας εμφανώς καλοδιάθετος – τουλάχιστον στην αρχή – Όλαφ Σολτς υποδέχτηκε τους εκπροσώπους του Τύπου την Τετάρτη και απάντησε σε ερωτήσεις επί μιάμιση περίπου ώρα, όπως το έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια πριν από τις θερινές διακοπές.



Η πρώτη κιόλας ερώτηση αφορούσε τα προσωπικά του σχέδια και αν σκέφτεται κι ο ίδιος να ακολουθήσει το παράδειγμα Μπάιντεν και να παραχωρήσει τη θέση του υποψήφιου καγκελάριου σε κάποιον άλλον στις εκλογές του φθινοπώρου του 2025. Χαριτολογώντας ευχαρίστησε για την ευγενική ερώτηση και απάντησε ότι το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα είναι ενωμένο και σκοπεύει να κερδίσει τις επόμενες εκλογές με τον ίδιο ως επικεφαλής.



Δικαιολόγησε την πολιτική της κυβέρνησής του λέγοντας ότι σε δύσκολους καιρούς πάρθηκαν δύσκολες αποφάσεις και ότι η εικόνα των δημοσκοπήσεων, αρνητικών για το κόμμα του τώρα, μπορεί να ανατραπεί.

Εργαλείο αποτροπής οι πύραυλοι

Το θέμα της εγκατάστασης πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς σε γερμανικό έδαφος ήταν από τα πρώτα που του τέθηκαν. Ο καγκελάριος παραδέχτηκε ότι ήταν μια απόφαση που χρειάστηκε να εξεταστεί από πολλές οπτικές γωνίες, αλλά τελικά κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο της αποτροπής και εξαιτίας της εξαιρετικά επιθετικής πολιτικής της Μόσχας. Σε ερώτηση για το αν θα χρησιμοποιούσε ξανά το σύνθημα «Ειρήνη» σε προεκλογικές αφίσες, απάντησε ότι φυσικά θα το έκανε και κατηγόρησε «αριστερούς λαΐκιστές», που όταν χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη συνήθως εννοούν την άνευ όρων παράδοση της Ουκρανίας.



«Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και προσπαθούμε να κάνουμε κινήσεις που δεν θα οδηγούν στην κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Ρωσία», τόνισε χαρακτηριστικά. «Όλοι ευχόμαστε να μπορούσαμε να ζήσουμε ξανά σε έναν κόσμο στον οποίο ο έλεγχος των όπλων είναι πολύ σημαντικός», πρόσθεσε ο καγκελάριος.



Παραδέχτηκε ότι «η Γερμανία χρειάζεται λόγω διαφορετικής κατάστασης απειλής μια καλύτερη Bundeswehr (Ομοσπονδιακό Στρατό). Πυρηνικά όπλα δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Αναβάθμιση προς αυτή την κατεύθυνση δεν θα υπάρξει όσο είμαι καγκελάριος. Είναι, νομίζω, εντελώς παράλογο».

Ισραήλ και Διεθνές Δίκαιο

Επανέλαβε ότι το Ισραήλ είχε το δικαίωμα να προστατευθεί απέναντι στη δολοφονική επιχείρηση της Χαμάς και να επιτεθεί εναντίον της. Ο πόλεμος πρέπει να γίνεται με σεβασμό στα κριτήρια του Διεθνούς Δικαίου και αυτό είναι, όπως είπε, κάτι στο οποίο υπάρχει ταύτιση με τους υπόλοιπους συμμάχους στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Χαρακτήρισε αναγκαία τη συνέχιση των επαφών με την κυβέρνηση του Ισραήλ με στόχο την αποφυγή των ακροτήτων, αλλά απέφυγε να αναφερθεί σε πιθανές ενέργειες πέραν των επαφών προκειμένου να μην υπάρχουν ακρότητες σε αυτόν τον πόλεμο. Απέφυγε πάντως να σχολιάσει περιστατικά όπως βομβαρδισμοί σχολείων από τις ισραηλινές δυνάμεις. Τόνισε ότι «η Μέση Ανατολή χρειάζεται μια προοπτική για την ειρήνη. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσω μιας λύσης δύο κρατών. Πρέπει να γίνει δουλειά για να διασφαλιστεί αυτό, αλλά είναι μια ρεαλιστική επιλογή».

Το βλέμμα στην απασχόληση

Σε σχέση με την οικονομία δικαιολόγησε την κατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού και μίλησε για μια σειρά από μέτρα που έχουν ως βασικό στόχο να διατηρήσουν την απασχόληση σε υψηλά επίπεδα, που δεν έχει να παρουσιάσει καμιά άλλη από τις γειτονικές χώρες. Δήλωσε εξαιρετικά ευτυχής που διαψεύστηκαν εκείνοι που αμφισβητούσαν αν η κυβέρνηση θα καταφέρει να καταλήξει σε σχέδιο προϋπολογισμού. Τόνισε τη σημασία που έχει η μετανάστευση για την οικονομία της χώρας, καθώς η Γερμανία χρειάζεται εργατικό δυναμικό ειδικά σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς. Έθεσε μάλιστα το ερώτημα για το «αν έχουμε δικαίωμα να επιλέγουμε αυτούς που θα έρθουν στην χώρα» και το απάντησε με ένα εμφατικό «Ναι». Ήταν μια απάντηση που δεν συνηθίζουν οι πολιτικοί και σίγουρα έκανε αίσθηση.

Οι Αμερικανοί θα αποφασίσουν μόνοι τους

Ερωτώμενος για τις αμερικανικές εκλογές ζήτησε να είμαστε συγκρατημένοι, αφού είναι υπόθεση των ίδιων των Αμερικανών πολιτών να αποφασίσουν και επανέλαβε ότι φυσικά για την Ευρώπη έχει σημασία ποιος θα κυβερνά την ισχυρότερη χώρα του πλανήτη. Ειδικά για τη Γερμανία η διατήρηση σε υψηλό επίπεδο και καλό κλίμα των διατλαντικών σχέσεων έχει ιδιαίτερη σημασία. Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την Κάμαλα Χάρις, την οποία συνάντησε το τελευταίο διάστημα, τη χαρακτήρισε σοβαρή, συγκροτημένη και αξιόπιστη, που έχει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για τον ρόλο της πατρίδας της. Πιστεύει ότι μια επικράτησή της στις εκλογές του Νοεμβρίου είναι πιθανή. Στο ερώτημα αν μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, προτίμησε να απαντήσει έμμεσα, επισημαίνοντας ότι η Γερμανία φροντίζει να διατηρεί καλές σχέσεις με μια σειρά από κυβερνήσεις χωρών του ΝΑΤΟ. Πρόσθεσε ότι γνωρίζει τον κύριο Τραμπ από την προηγούμενη θητεία του ως προέδρου και, ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις εκλογές, ο διάλογος με τις ΗΠΑ θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Η Γερμανία σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσει να διαθέτει το 2% του ΑΕΠ της για την άμυνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.