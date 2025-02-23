Οι κύριοι υποψήφιοι για την καγκελαρία συμμετείχαν σε ζωντανή τηλεοπτική συζήτηση στη Γερμανία μετά το κλείσιμο της κάλπης, με τη νέα πρόγνωση αποτελέσματος για τις γερμανικές εκλογές να δείχνει πρωτιά της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), δεύτερο το ακροδεξιό AfD και τρίτο το SPD.

Στο πάνελ συμμετείχαν οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων οι Φρίντριχ Μερτς (CDU/CSU), Όλαφ Σολτς (SPD), Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράισνοι) και Άλις Βάιντελ (ακροδεξιό AfD)

Βάιντελ: Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε

Η επικεφαλής του AfD Άλις Βάιντελ, δήλωσε ότι το κόμμα της «είναι πλέον αποδεκτό ως λαϊκό κόμμα».

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε», είπε, προσθέτοντας ότι οι Γερμανοί θέλουν αλλαγή. «Θέλουν πραγματικά έναν συνασπισμό μεταξύ του CDU και του AfD - αυτό έχει αποκλειστεί, πρέπει να το αποδεχτούμε αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε. Αλλά η Βάιντελ σημείωσε ακόμη ότι το CDU πρέπει να εξηγήσει πώς μπορεί να εφαρμόσει το μανιφέστο του με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και τους Πράσινους.

Ο Μερτς ελπίζει να έχει μόνο έναν εταίρο συνασπισμού

Ο Μερτς δέχτηκε ερώτηση για το ενδεχόμενο να έχει δύο εταίρους συνασπισμού.

Ο Μερτς είπε ότι «είναι μια ξεκάθαρη νίκη» για το κόμμα του και ότι θα διασφαλίσει ότι η κυβέρνησή του θα εκπροσωπεί όλους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πρέπει ακόμη να «επεξεργαστεί» τον τρόπο σχηματισμού κυβέρνησης και ότι ιδανικά θα ήθελε έναν εταίρο συνασπισμού και όχι δύο.

Στη συνέχεια επανέλαβε ότι πάντα έλεγε ότι δεν θα πάει σε συνασπισμό με το AfD, πριν πει ότι πρέπει να περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα.

Ο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος θα είναι ο επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας, ρωτήθηκε από έναν παρουσιαστή πόσο γρήγορα πιστεύει ότι μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση. Αρχικά είπε ότι πιστεύει ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να περιμένουν μέχρι να επιβεβαιωθεί το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Ο Μερτς σημείωσε ότι θα είναι «δύσκολο» να σχηματιστεί κυβέρνηση, αλλά πρόσθεσε ότι αυτό είναι κάτι που «γνωρίζαμε πριν από τις εκλογές». Ο ηγέτης του CDU/CSU είπε ότι «πρέπει να επεξεργαστούμε ένα χρονοδιάγραμμα» για να μιλήσουν τα κόμματα μεταξύ τους.

«Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε σχηματίσει κυβέρνηση μέχρι το Πάσχα», είπε, που είναι τον Απρίλιο. «Η Ευρώπη περιμένει να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση πολύ σύντομα».

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ακόμη στο πάνελ του τηλεοπτικού debate ότι η κορυφαία προτεραιότητά του είναι να «ενισχύσει την Ευρώπη το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ανεξάρτητοι από τις ΗΠΑ στον τομέα της άμυνας. Δεν θα πίστευα ποτέ ότι θα χρειαζόταν να πω κάτι τέτοιο στην τηλεόραση, αλλά μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα είναι σαφές: αυτή η αμερικανική κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την Ευρώπη».

Στη συνέχεια, ο Μερτς φέρνει στο προσκήνιο το πώς ο Ίλον Μασκ «παρενέβη» στις γερμανικές εκλογές, κάνοντας λόγο για «δραστικές και ντροπιαστικές ενέργειες - παρόμοιες με αυτές που έχουμε ακούσει από τη Μόσχα στο παρελθόν».

Σημειώνεται ότι ο Ίλον Μασκ έχει υποστηρίξει με ενθουσιασμό το AfD.

Στο μεταξύ, όσον αφορά το ουκρανικό, είπε ότι είναι «πολύ νωρίς για να τεθεί το ζήτημα της συμμετοχής γερμανικών στρατευμάτων στην ειρηνευτική αποστολή στην Ουκρανία».

Όλαφ Σολτς: Δεν θα είμαι εκπρόσωπος του SPD σε μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπό την ηγεσία του CDU

Μιλώντας στη ζωντανή τηλεοπτική συζήτηση, ο Όλαφ Σολτς είπε ότι το αποτέλεσμα είναι «πικρό» για τους Σοσιαλδημοκράτες.

Ο Σολτς δήλωσε επίσης ότι δεν θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις συνασπισμού με το συντηρητικό μπλοκ, εάν ο Φρίντριχ Μερτς προσκαλέσει τους Σοσιαλδημοκράτες.

«Δεν θα είμαι εκπρόσωπος του SPD σε μια ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπό την ηγεσία του CDU, ούτε θα διαπραγματευτώ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σολτς στη ζωντανή τηλεοπτική συζήτηση.

Επικεφαλής του CSU: «Μια κυβέρνηση χωρίς τους Πράσινους θα ήταν μια καλύτερη κυβέρνηση»

Ο κυβερνήτης του κρατιδίου της Βαυαρίας, Markus Söder, ο οποίος είναι επίσης αρχηγός της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), του αδελφού κόμματος του CDU, είπε ότι το CSU ενδέχεται να μην είναι σε θέση να τηρήσει την υπόσχεσή του να μην συνεργαστεί με τους Πράσινους.

«Φυσικά, δεν θέλω να πω στον νέο καγκελάριο τι πρέπει να κάνει, αλλά μια κυβέρνηση χωρίς τους Πράσινους θα ήταν μια καλύτερη κυβέρνηση», τόνισε.

«Ας περιμένουμε τα τελικά αποτελέσματα και μετά θα δούμε», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης του FDP υπόσχεται να εγκαταλείψει την πολιτική αν το κόμμα δεν καταφέρει να μπει στο κοινοβούλιο

Ο Κρίστιαν Λίντνερ, ηγέτης του Ελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (FDP), δήλωσε στην τηλεοπτική συζήτηση ότι θα αποσυρθεί από την πολιτική αν το κόμμα του δεν καταφέρει να μπει στο νέο κοινοβούλιο.

«Εάν το FDP δεν μπει στην Μπούντεσταγκ, είναι απολύτως σαφές ότι θα αποχωρήσω και εγώ από την πολιτική», είπε ο Λίντνερ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Οικονομικών μέχρι την κατάρρευση της κυβέρνησης συνασπισμού.

«Αν η πολιτική μου καριέρα τελειώσει αύριο, θα φύγω με ένα μόνο συναίσθημα: την ευγνωμοσύνη».

Δεν είναι σαφές αν το FDP θα συγκεντρώσει ποσοστό μεγαλύτερο από το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κοινοβούλιο.

Ρόμπερτ Χάμπεκ: Η Γερμανία πρέπει να είναι ενωμένη και να λάβει μεγάλες αποφάσεις

Ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, από τους Πράσινους, είπε ότι η Γερμανία πρέπει να είναι «ενωμένη» και να λάβει «μεγάλες αποφάσεις».

Ο Χάμπεκ πρόσθεσε ότι ο νέος καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, πρέπει «να αναλάβει τις ευθύνες του, επειδή αυτή τη στιγμή η Γερμανία και η Ευρώπη τραβιέται προς διαφορετικές κατευθύνσεις».

Ο Χάμπεκ περιέγραψε το εκλογικό αποτέλεσμα του κόμματός του ως ένα «ανάμεικτο αποτέλεσμα για εμάς».

