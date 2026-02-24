Στη σκιά της απειλής ιρανοαμερικανού πολέμου, και των αναταραχών κατά του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης, η CIA ανήρτησε την Τρίτη στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο με οδηγίες στους Ιρανούς πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί της. Το βίντεο αναρτήθηκε στα περσικά (φαρσί).

«Γεια σας. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA) ακούει τη φωνή σας και θέλει να σας βοηθήσει. Στον παρακάτω οδηγό παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύστασης ασφαλούς εικονικής επαφής μαζί μας» τονίζεται στη λεζάντα.

سلام. سازمان اطلاعات مرکزی (CIA) صدای شما را می‌شنود و می‌خواهد به شما کمک کند. در ادامه، راهنمایی لازم در مورد چگونگی برقراری تماس مجازی امن با ما ارائه شده است. pic.twitter.com/Dfq4zomz1n — CIA (@CIA) February 24, 2026

Πηγή: skai.gr

