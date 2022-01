Σοκάρουν οι εικόνες από τα... στρατόπεδα καραντίνας στην Κίνα, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail.

Βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν «στρατόπεδα καραντίνας», όπου οι έγκυες και τα παιδιά είναι στοιβγαμένοι σε μικροσκοπικά κοντέινερ με ξύλινα κρεβάτια και τουαλέτα.

«Εκτεταμένοι καταυλισμοί καραντίνας με σειρές από στενά μεταλλικά κουτιά για να στεγάσουν άτομα ύποπτα για Covid-19 έχουν ξεπηδήσει στην Κίνα δείχνουν βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κομμουνιστική χώρα προσπαθεί να εξαλείψει τον ιό παρά τις προειδοποιήσεις ότι η πιο μολυσματική παραλλαγή Όμικρον καθιστά αδύνατη μια στρατηγική Zero Covid, ακόμη και με τα δρακόντεια μέτρα που χρησιμοποιεί το Πεκίνο», αναφέρει η Daily Mail.

Millions of chinese people are living in covid quarantine camps now!

2022/1/9 pic.twitter.com/wO1cekQhps — Songpinganq (@songpinganq) January 9, 2022

Προσθέτει δε ότι υπάρχουν συνολικά 20 εκατ. άνθρωποι περιορισμένοι στα σπίτια τους στην Κίνα, αφού οι πόλεις Anyang και Yuzhou εντάχθηκαν στα 13 εκατομμύρια στο Xi'an που βρίσκονται σε καραντίνα και τους απαγορεύτηκε να βγουν από το σπίτι τους ακόμη και για να αγοράσουν τρόφιμα.

Το Anyang, όπου ζουν 5,5 εκατ. άνθρωποι, βρίσκεται σε lockdown από τη Δευτέρα, αφού αναφέρθηκαν δύο περιπτώσεις της παραλλαγής Όμικρον- και ορισμένοι από αυτούς τους κατοίκους τείπαν στο BBC ότι συμμετείχαν σε μια «μεγάλη μεταφορά» χιλιάδων ανθρώπων σε στρατόπεδα.

2/n In china, the ones fortunate enough to be sent to the concentrated quarantine camp will be well fed & attended if they stick out their heads through the one-size-fits-all window on the locked door. pic.twitter.com/J8ivY9ZhDq — Northrop Gundam 🇺🇸 🍊 (@GundamNorthrop) January 11, 2022

Έγκυες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι πιστεύεται ότι είναι μεταξύ εκείνων που στάλθηκαν στους καταυλισμούς Xi'an, με τους γνώτσες να μοιράζονται τη φρίκη της κράτησής τους στην Zero Covid.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν ευρέως στο Διαδίκτυο δείχνει ανθρώπους στα μικροσκοπικά «κουτιά» επιπλωμένα με ένα ξύλινο κρεβάτι και μια τουαλέτα, όπου αναγκάζονται να παραμείνουν για δύο εβδομάδες.

Why I'm still betting on China to suppress Omicron...



This video purports to show children, in full PPE, being bussed to a quarantine centre because of a small outbreak in Anyang, Henan.

The text, from a parent, says 'mum and dad will wait for you to come home!' https://t.co/0cnN7O8fP5 — Bill Birtles (@billbirtles) January 12, 2022

«Δεν υπάρχει τίποτα εδώ, μόνο βασικά είδη πρώτης ανάγκης... Κανείς δεν ήρθε να μας ελέγξει, τι είδους καραντίνα είναι αυτή;», καταγγέλλουν οι εσώκλειστοι.

«Έκαναν μια μεγάλη μεταφορά μας, πάνω από χίλια άτομα, μέσα στη νύχτα και πολλοί από εμάς είμαστε ηλικιωμένοι και παιδιά. Δεν έκαναν καμία σωστή ρύθμιση και έτσι απλώς μας τοποθέτησαν απρόσεκτα», σημειώνουν.

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις