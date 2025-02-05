Γάλλοι, Γερμανοί και Βρετανοί γυρίζουν την πλάτη στα αυτοκίνητα Tesla λόγω Μασκ

«Βουτιά» 59% κατέγραψαν οι πωλήσεις της Tesla στη Γερμανία τον προηγούμενο μήνα, μια εξέλιξη που αποδίδεται στην παρέμβαση του Ίλον Μασκ στην εσωτερική πολιτική της χώρας.

Οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων της αμερικανικής εταιρείας τον Ιανουάριο ήταν μόλις 1.277, ήτοι οι λιγότερες που έχουν καταγραφεί από τον Ιούλιο του 2021, σύμφωνα με τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Αρχή Μεταφορών.

Με άλλα λόγια η Tesla έχασε σημαντικό έδαφος στη γερμανική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων η οποία σημείωσε άνοδο 54% τον προηγούμενο μήνα, υποδηλώνοντας ότι οι δηλώσεις του Μασκ υπέρ του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) πιθανότατα έπληξαν τη ζήτηση για τα αυτοκίνητα της αμερικανικής εταιρείας.

Η Γερμανία δεν είναι όμως η μοναδική ευρωπαϊκή αγορά που η Tesla είδε τις πωλήσεις της να μειώνονται τον Ιανουάριο. Το ίδιο συνέβη επίσης στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που σημαίνει ότι η Tesla κατέγραψε μείωση πωλήσεων στις τρεις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικών οχημάτων, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Πέραν των εγκωμίων για το Afd και τις «βολές» του κατά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και των Εργατικών, ο Μασκ τον προηγούμενο μήνα επιδόθηκε επίσης σε μια προσπάθεια να εδραιώσει τη θέση του στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει απειλήσει να πλήξει την Ευρωπαϊκή Ένωση με δασμούς, κάτι που επίσης εκτιμάται ότι επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις της Tesla.

Οι πωλήσεις της εταιρείας στη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στην ΕΕ, «βυθίστηκαν» κατά 63% τον Ιανουάριο, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν πτώση 12%.

Υπενθυμίζεται ότι Μασκ εν όψει των ομοσπονδιακών εκλογών στη Γερμανία αυτόν τον μήνα, φιλοξένησε τον Ιανουάριο μια ζωντανή συζήτηση στην πλατφόρμα του κοινωνικής δικτύωσης Χ με την επικεφαλής του Afd. Επίσης, μερικές ημέρες αργότερα συμμετείχε διαδικτυακά σε συγκέντρωση του κόμματος όπου προέτρεψε τους Γερμανούς να είναι υπερήφανοι για την κουλτούρα τους, ενώ σε μια προφανή αναφορά στις φρικαλεότητες των Ναζί κατά τη διάρκεια του πολέμου, τους απέτρεψε «να εστιάζουν υπερβολικά στο ένοχο παρελθόν» τους.

Οι δηλώσεις τους - που έγιναν λίγο πριν από την 80ή επέτειο από την απελευθέρωση του κολαστηρίου του Άουσβιτς - προκάλεσαν οργίλες αντιδράσεις σε μια χώρα όπου η μεταμέλεια για το παρελθόν αποτελεί βασικό συστατικό της μεταπολεμικής ταυτότητάς της.

Το απογοητευτικό ξεκίνημα της χρονιάς που έκανε η Tesla είναι πιθανό όμως να οφείλεται και σε άλλους παράγοντες, που δεν σχετίζονται με την πολιτική. Η εταιρεία έχει ξεκινήσει την αναπροσαρμογή των μονάδων συναρμολόγησης των οχημάτων της προκειμένου να υποστηρίξει την παραγωγή του επανασχεδιασμένου Model Y, του μοντέλου της με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, κίνηση που θα καθυστερήσει την παραγωγή για αρκετές εβδομάδες. Μία από αυτές τις μονάδες βρίσκεται λίγο έξω από το Βερολίνο.





Πηγή: skai.gr

