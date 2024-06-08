Οι Σλοβάκοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για να εκλέξουν τους ευρωβουλευτές τους, τρεις και πλέον εβδομάδες μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο, κάτι που ενίσχυσε τη στήριξη προς το στρατόπεδό του.

Στη Σλοβακία, η ψηφοφορία πραγματοποιείται μετά την απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του αρχηγού της κυβέρνησης Ρόμπερτ Φίτσο, που τραυματίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε σφαίρες στις 15 Μαΐου, ενώ χαιρετούσε υποστηρικτές του ύστερα από υπουργικό συμβούλιο.

Σε αυτή τη χώρα των 5,4 εκατ. κατοίκων, μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ από το 2004, η επίθεση κατά του λαϊκιστή ηγέτη είχε ως αποτέλεσμα να εκτοξευθεί το κόμμα του στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Ο 59χρονος πρωθυπουργός, αδυνατισμένος ύστερα από τη νοσηλεία του και δύο πολύωρες χειρουργικές επεμβάσεις, ανακοίνωσε την Τετάρτη, ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει στα καθήκοντά του αυτόν τον μήνα.

Η επίθεση τροφοδότησε την εκστρατεία του κόμματός του, του Smer-SD, με σύνθημα «Για τον Ρόμπερτ Φίτσο, για τη Σλοβακία». Το Smer-SD, που αυτοχαρακτηρίζεται «κόμμα ειρήνης», είναι αντίθετο στις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία και κατακρίνει τις «αυξανόμενες επιθέσεις των πολεμοχαρών από τις Βρυξέλλες».

Μένει μόνο να δει κανείς ποιο θα είναι το ποσοστό συμμετοχής για την εκλογή των Σλοβάκων ευρωβουλευτών: στις τελευταίες εκλογές του 2019 διαμορφώθηκε στο 22,7%, ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ.

Σε μια εξέλιξη που βάρυνε περαιτέρω την ατμόσφαιρα στη χώρα τις δύο ημέρες πριν από τις εκλογές, η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν «χτυπήθηκε» χθες βράδυ από άνδρα σε πλατεία της Κοπεγχάγης, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της, μια επίθεση που χαρακτηρίστηκε «αποτρόπαια» από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Σήμερα το απόγευμα θα είναι η σειρά των Ιταλών να αρχίσουν να ψηφίζουν για τους δικούς τους ευρωβουλευτές.

Μετά τους Ολλανδούς την Πέμπτη, που επιβεβαίωσαν την άνοδο της άκρας δεξιάς χωρίς πάντως να την φέρουν στην πρώτη θέση, τους Ιρλανδούς και τους Τσέχους χθες, Παρασκευή, οι Λετονοί και οι Μαλτέζοι ψηφίζουν και αυτοί σήμερα στις ευρωεκλογές που διεξάγονται σε διάστημα 4 ημερών στις 27 χώρες της ΕΕ.

Στα περισσότερα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Γαλλία και η Γερμανία, οι πολίτες ψηφίζουν αύριο, Κυριακή. Οι ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν συνολικά 720 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με φόντο την αναμενόμενη άνοδο της εθνικιστικής δεξιάς και σε τεταμένο κλίμα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

