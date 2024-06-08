Ένας εκ των αρχηγών του οργανωμένου εγκλήματος στο Ρίο ντε Ζανέιρο της Βραζιλίας σκοτώθηκε χθες Παρασκευή σε ανταλλαγή πυροβολισμών με αστυνομικούς, οι οποίοι έκαναν έφοδο με σκοπό τη σύλληψή του, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η αστυνομία του Ρίο ανακοίνωσε ότι ο Ρούι Πάουλο Γκονσάλβες Εστεβάο, ευρύτερα γνωστός ως Πιπίτο, φέρεται να ήταν ο αρχηγός μιας παραστρατιωτικής ομάδας η οποία σκορπούσε τον τρόμο στις εργατικές συνοικίες, ασκώντας εκβιασμούς.

«Όταν τον πλησίασαν, επιτέθηκε στους αστυνομικούς», αναφέρει το δελτίο Τύπου, συμπληρώνοντας ότι ακολούθησε ανταλλαγή πυρών κατά την οποία ο Πιπίτο τραυματίστηκε. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

🗣📢NOTICIA: SEGUNDO FONTES DE NOTICIAS, O MILICIANO RUI PAULO GONÇALVES ESTEVÃO, CONHECIDO COMO PIPITO,FOI BALEADO E MORTO APÓS TROCAR TIROS COM A DRACO NA FAVELA DO RODO EM SANTA CRUZ.

Ο κυβερνήτης του Ρίο ανέφερε σε ανάρτησή του σε κοινωνικά δίκτυα πως τον περασμένο Οκτώβριο ο Πιπίτο είχε δώσει «εντολή να πυρπολήσουν 35 λεωφορεία» σε φτωχογειτονιές του δυτικού Ρίο, μετά τον θάνατο άλλου αρχηγού παραστρατιωτικής ομάδας. Εκείνες οι εμπρηστικές επιθέσεις εναντίον λεωφορείων είχαν συγκλονίσει τότε τη Βραζιλία.

Πολλές φτωχές συνοικίες στο Ρίο ελέγχονται από παραστρατιωτικές ομάδες, που αποτελούνται συχνά από πρώην αστυνομικούς. Παρουσιάζονται αρχικά ως ομάδες αυτοάμυνας απέναντι σε συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών. Ωστόσο, στην πραγματικότητα επιδίδονται σε μαφιόζικες πρακτικές, ελέγχοντας υπηρεσίες όπως τη διανομή φυσικού αερίου, την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τα μέσα μεταφοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

