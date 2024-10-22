Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ότι τρεις διασώστες τραυματίστηκαν σε πλήγμα στην πόλη Ναμπατίγια στον νότο, τον οποίο το Ισραήλ βομβαρδίζει εδώ και αρκετές ημέρες στο πλαίσιο της επίθεσής του κατά της Χεζμπολάχ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης μετά μια πρώτη επιδρομή.

«Έπειτα από ένα πρώτο πλήγμα στη Ναμπατίγια, τέσσερις ομάδες ασθενοφόρων του Ερυθρού Σταυρού του Λιβάνου εστάλησαν στο σημείο για να διασώσουν τα θύματα", δήλωσε η ΜΚΟ σε δελτίο Τύπου. "Η θέση βομβαρδίστηκε ξανά και τρείς εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού του Λιβάνου τραυματίστηκαν από θραύσματα οβίδας και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.