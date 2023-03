Σκωτία: 25 τραυματίες από την πτώση πλοίου σε πλατφόρμα επισκευών στο λιμάνι του Εδιμβούργου

Πλοίο έπεσε στο πλευρό του χάνοντας τα στηρίγματά του σε πλατφόρμα συντήρησης στο Λιθ, το λιμάνι του Εδιμβούργου, τραυματίζοντας 25 ανθρώπους, σύμφωνα με τις αρχές που κάνουν λόγο για «σοβαρό συμβάν».

«Οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών επενέβησαν σε σοβαρό συμβάν στις αποβάθρες του Λιθ - ένα πλοίο έφυγε από τα στηρίγματά του λόγων των σφοδρών ανέμων», δήλωσε μέλος του τοπικού δημοτικού συμβουλίου.

Οι υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών κάνουν λόγο για 25 τραυματίες. Το βρετανικό ταμπλόιντ The Sun αναφέρει πληροφορίες για αγνοούμενους.

Πρόκειται για το ερευνητικό πλοίο The Petrel, το οποίο είχε αγορασθεί και εξοπλισθεί από τον συνιδρυτή της Microsoft Πολ Αλεν, που δεν βρίσκεται στην ζωή.

Here’s the scene at Imperial Dock in Leith, where a ship has toppled over in a dry dock this morning.



It’s understood there have been multiple injuries. pic.twitter.com/lCenHw9eXg