Σκωτία: Τραυματισμοί από πτώση πλοίου σε πλατφόρμα επισκευών στο Λιθ - Φωτό & Βίντεο

Πολλοί άνθρωποι τραυματίσθηκαν μετά την πτώση πλοίου σε αποβάθρα στο Λιθ της Σκωτίας, κοντά στο Εδιμβούργο, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών παροχής πρώην βοηθειών.

Πέντε ασθενοφόρα, ελικόπτερο και τρεις ειδικές ομάδες περίθαλψης έφθασαν επί τόπου.

Here’s the scene at Imperial Dock in Leith, where a ship has toppled over in a dry dock this morning.



It’s understood there have been multiple injuries. pic.twitter.com/lCenHw9eXg