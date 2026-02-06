Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μιλάνο ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα παραστεί στην τελετή έναρξης, αλλά η επιρροή του θεωρείται καθοριστική για το κλίμα στους Αγώνες.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες στο Μιλάνο ξεκινούν σήμερα, Παρασκευή, όμως το πολιτικό υπόβαθρο της διοργάνωσης είναι πιο έντονο από ποτέ. Αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), δεν θα παραστεί στην τελετή έναρξης στο στάδιο Σαν Σίρο, η επιρροή του θεωρείται καθοριστική για το κλίμα που επικρατεί εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Σύμφωνα με το Politico, oι επανειλημμένες επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου προς παραδοσιακούς συμμάχους, η ασταθής πολιτική δασμών και οι κινήσεις του γύρω από τη Γροιλανδία έχουν, προκαλέσει μια ευρύτερη «διεθνή ρήξη» όπως το χαρακτήρισε ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ στο Νταβός το περασμένο μήνα.

H «μάχη» του χόκεϊ

Η ένταση αυτή αποτυπώνεται πιο καθαρά στο χόκεϊ, το άθλημα που παραδοσιακά συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και στο οποίο οι αναμετρήσεις ΗΠΑ–Καναδά θεωρούνται από τις πλέον φορτισμένες.

Ο Τσάρλι Άνγκους, πρώην μέλος του Κοινοβουλίου στον Καναδά με το Νέο Δημοκρατικό Κόμμα και επικριτής του Τραμπ δήλωσε ότι μια τέτοια αναμέτρηση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απλό αθλητικό γεγονός. «Αν είναι ημιτελικά και παίζουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν είναι πια παιχνίδι. Αυτό είναι ζήτημα ζωής και θανάτου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση έχει μετατραπεί σε προσωπική υπόθεση για πολλούς Καναδούς.

Το κλίμα αυτό είχε ήδη φανεί ξεκάθαρα στο περσινό 4 Nations Face-Off. Στον αγώνα ΗΠΑ–Καναδά στο Μόντρεαλ, Καναδοί φίλαθλοι αποδοκίμασαν έντονα τον αμερικανικό εθνικό ύμνο, ενώ η ένταση κορυφώθηκε ενόψει του τελικού. Ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με την αμερικανική ομάδα την ημέρα του αγώνα, επαναλαμβάνοντας δημόσια σχόλια περί «51ης πολιτείας», τα οποία προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στον Καναδά.

Μετά τη νίκη του Καναδά στην παράταση, ο τότε πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό απάντησε δημόσια: «Δεν μπορείτε να πάρετε τη χώρα μας — και δεν μπορείτε να πάρετε το παιχνίδι μας», δίνοντας ξεκάθαρα πολιτικό τόνο σε μια αθλητική επιτυχία.

Στους Ολυμπιακούς του Μιλάνου, το χόκεϊ αναμένεται ξανά να λειτουργήσει ως βαρόμετρο των διεθνών σχέσεων. Η ανδρική ομάδα των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει τη Δανία στις 14 Φεβρουαρίου, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, δεδομένων των πιέσεων που έχει ασκήσει ο Τραμπ προς τη Δανία για τη Γροιλανδία. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να «αναμετρηθούν» με τον Καναδά στις φάσεις των μεταλλίων.

Ο Δανός ευρωβουλευτής Άντερς Βίστισεν δήλωσε ότι οι αθλητές του αναμένεται να επικεντρωθούν στο αγωνιστικό κομμάτι, προσθέτοντας ωστόσο ότι «ίσως τα καμώματα του Τραμπ να τους δώσουν ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο».

Ο Βανς, η ICE και… ο αθλητισμός

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ έχει μεγάλα σχέδια για αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σύμφωνα με υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στόχος είναι η ενίσχυση της εικόνας της χώρας ως παγκόσμιου ηγέτη στον αθλητισμό, ενόψει της «Δεκαετίας του Αθλητισμού στην Αμερική», με Ολυμπιακούς Αγώνες το 2028 και το 2034, όπως μεταδίδει το Politico.

Ωστόσο, η επιλογή του αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς ως επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας, καθώς και η παρουσία πρακτόρων της ICE στα μέτρα ασφαλείας, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο θρυλικός Τσέχος τερματοφύλακας Ντομινίκ Χάσεκ, χρυσός ολυμπιονίκης το 1998, προειδοποίησε ότι με τον σημερινό Αμερικανό πρόεδρο «κανείς δεν ξέρει τι θα πει ή τι θα κάνει αύριο», εκφράζοντας φόβους ότι αρνητικά σχόλια εναντίον αθλητών άλλων χωρών θα μπορούσαν να κλιμακώσουν περαιτέρω την ένταση.

Παρά το φορτισμένο σκηνικό, οι επικριτές του Τραμπ δηλώνουν ότι είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν τον θυμό τους με τον Τραμπ να καταστρέψει τους αγώνες - έστω και μόνο για να μην του δώσουν την ικανοποίηση.

