Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν εξέφρασε το Σάββατο την έντονη ανησυχία του σχετικά με τις αναφορές για ισραηλινά πυρά εναντίον θέσεων της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL).

Σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον ισραηλινό ομόλογό του Γιοάβ Γκάλαντ, ο Λόιντ Όστιν ζήτησε να διαφυλαχθεί η ασφάλεια των μελών της UNIFIL και του λιβανέζικου στρατού, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

