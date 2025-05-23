Λογαριασμός
Επίθεση με μαχαίρι στο Αμβούργο σε σταθμό τρένου: Τουλάχιστον 18 τραυματίες, οι 8 σε κρίσιμη κατάσταση - Συνελήφθη μία 39χρονη Γερμανίδα (Εικόνες και βίντεο)

Η επίθεση σημειώθηκε στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό - Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί - Μία γυναίκα συνελήφθη - Σοβαρά τραυματισμένα 8 άτομα

Επίθεση με μαχαίρι στο Αμβούργο

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οκτώ θύματα φέρεται να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σημειώνεται πως αρχικά είχε αναφερθεί ότι οι τραυματίες ήταν 8.

Για το περιστατικό έχει συλληφθεί μία 39χρονη γυναίκα ως ύποπτη, ενώ το κίνητρο παραμένει «απολύτως ασαφές».

Η επίθεση έγινε λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Ελλάδος), στην πλατφόρμα 14 της υπερταχείας αμαξοστοιχίας ICE 855, η οποία θα εκτελούσε το δρομολόγιο Αμβούργο - Μόναχο. Μια γυναίκα άρχισε ξαφνικά να επιτίθεται με μαχαίρι αδιακρίτως στους επιβάτες που περίμεναν να επιβιβαστούν στο τρένο.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για σκηνές πανικού. Η αστυνομία του Αμβούργου και η ομοσπονδιακή αστυνομία που βρίσκονται συνεχώς στον σταθμό με ισχυρές δυνάμεις, επενέβησαν εντός δευτερολέπτων, αφόπλισαν και ακινητοποίησαν τη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με την BILD, είναι Γερμανίδα υπήκοος, γνωστή στις αστυνομικές αρχές και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Η αστυνομία εκτιμά ότι έδρασε μόνη, χωρίς συνεργό.

Αμέσως μετά έφθασαν στον σταθμό τα σωστικά συνεργεία και κάποιοι από τους τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στα βαγόνια του τρένου. Η περιοχή αποκλείστηκε και η πρόσβαση στον σταθμό επί ώρες ήταν ανέφικτη, ενώ ανεστάλη εν μέρει η κυκλοφορία των τρένων, η οποία θα αποκατασταθεί σταδιακά.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «συντετριμμένος» από την επίθεση και πρόσθεσε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον δήμαρχο του Αμβούργου Πέτερ Τσέντσερ, στον οποίο, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, εξέφρασε τη θλίψη του και τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και στις οικογένειές τους και την ευγνωμοσύνη του στις αστυνομικές δυνάμεις και στα σωστικά συνεργεία. Έθεσε επίσης στη διάθεση του δημάρχου και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους «βαθιά θλίψη» για την επίθεση και επανέλαβαν ότι τα όπλα - συμπεριλαμβανομένων των μαχαιριών - απαγορεύονται στα μαζικά μέσα μεταφοράς. Ο κεντρικός σταθμός του Αμβούργου είναι ένας από τους πλέον πολυσύχναστους της Γερμανίας.

Ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Αμβούργου δήλωσε νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι ορισμένοι από τους τραυματισμούς έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η αστυνομία του Αμβούργου ανέφερε: «Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ένα άτομο φέρεται να τραυμάτισε πολλά άτομα με μαχαίρι στον κεντρικό σταθμό.

«Ο ύποπτος συνελήφθη από την αστυνομία».

Νωρίτερα η αστυνομία ανέφερε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Αμβούργο.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επίθεση σημειώθηκε κοντά στις εξέδρες 13 και 14 - οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω ενός πολυσύχναστου κεντρικού δρόμου.

Μερικά από τα θύματα δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες μέσα σε τρένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν προσωπικό της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης και οχημάτων να φροντίζει τραυματίες στο έδαφος.

Ο κεντρικός σταθμός του Αμβούργου είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους συγκοινωνιακούς κόμβους της Γερμανίας, με περισσότερους από 550.000 ταξιδιώτες την ημέρα σύμφωνα με τον ιστότοπό του. Συχνά έχει κόσμο κατά την ώρα αιχμής της Παρασκευής.

Με πληροφορίες από διεθνή πρακτορεία και ΑΠΕ-ΜΠΕ  

