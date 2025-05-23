Τουλάχιστον 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Αμβούργου το απόγευμα της Παρασκευής.

BREAKING - A woman was arrested at Hamburg Central Station, Germany, in connection with a stabbing incident that injured 12 people, six of whom sustained serious injuries.



An ongoing police operation is underway, with authorities yet to disclose the suspect's identity or… https://t.co/Ea0KJqEmny pic.twitter.com/xQGnUUUpuG May 23, 2025

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οκτώ θύματα φέρεται να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Σημειώνεται πως αρχικά είχε αναφερθεί ότι οι τραυματίες ήταν 8.

Για το περιστατικό έχει συλληφθεί μία 39χρονη γυναίκα ως ύποπτη, ενώ το κίνητρο παραμένει «απολύτως ασαφές».

🚨 #UPDATE: Woman arrested in Hamburg Central Station stabbing; 12 injured, 3 seriously. Police operation ongoing, motive unclear, suspect details undisclosed. https://t.co/FsjqkwLkyf pic.twitter.com/3Bqmx8Xvpy — Laszlo Varga (@LaszloRealtor) May 23, 2025

Η επίθεση έγινε λίγο μετά τις 19:00 (ώρα Ελλάδος), στην πλατφόρμα 14 της υπερταχείας αμαξοστοιχίας ICE 855, η οποία θα εκτελούσε το δρομολόγιο Αμβούργο - Μόναχο. Μια γυναίκα άρχισε ξαφνικά να επιτίθεται με μαχαίρι αδιακρίτως στους επιβάτες που περίμεναν να επιβιβαστούν στο τρένο.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για σκηνές πανικού. Η αστυνομία του Αμβούργου και η ομοσπονδιακή αστυνομία που βρίσκονται συνεχώς στον σταθμό με ισχυρές δυνάμεις, επενέβησαν εντός δευτερολέπτων, αφόπλισαν και ακινητοποίησαν τη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με την BILD, είναι Γερμανίδα υπήκοος, γνωστή στις αστυνομικές αρχές και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Η αστυνομία εκτιμά ότι έδρασε μόνη, χωρίς συνεργό.

Αμέσως μετά έφθασαν στον σταθμό τα σωστικά συνεργεία και κάποιοι από τους τραυματίες δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στα βαγόνια του τρένου. Η περιοχή αποκλείστηκε και η πρόσβαση στον σταθμό επί ώρες ήταν ανέφικτη, ενώ ανεστάλη εν μέρει η κυκλοφορία των τρένων, η οποία θα αποκατασταθεί σταδιακά.

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε «συντετριμμένος» από την επίθεση και πρόσθεσε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον δήμαρχο του Αμβούργου Πέτερ Τσέντσερ, στον οποίο, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, εξέφρασε τη θλίψη του και τη συμπαράστασή του στους τραυματίες και στις οικογένειές τους και την ευγνωμοσύνη του στις αστυνομικές δυνάμεις και στα σωστικά συνεργεία. Έθεσε επίσης στη διάθεση του δημάρχου και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) εξέφρασαν με ανακοίνωσή τους «βαθιά θλίψη» για την επίθεση και επανέλαβαν ότι τα όπλα - συμπεριλαμβανομένων των μαχαιριών - απαγορεύονται στα μαζικά μέσα μεταφοράς. Ο κεντρικός σταθμός του Αμβούργου είναι ένας από τους πλέον πολυσύχναστους της Γερμανίας.

Ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Αμβούργου δήλωσε νωρίτερα στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ότι ορισμένοι από τους τραυματισμούς έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή τους.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η αστυνομία του Αμβούργου ανέφερε: «Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ένα άτομο φέρεται να τραυμάτισε πολλά άτομα με μαχαίρι στον κεντρικό σταθμό.

«Ο ύποπτος συνελήφθη από την αστυνομία».

#hh2305 #Hamburg

Nach ersten Erkenntnissen soll eine Person im #Hauptbahnhof mehrere Menschen mit einem Messer verletzt haben. Die tatverdächtige Person wurde von den Einsatzkräften festgenommen. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) May 23, 2025

Νωρίτερα η αστυνομία ανέφερε ότι βρισκόταν σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Αμβούργο.

Aktuell kommt es in #Hamburg am #Hauptbahnhof zu einem größeren Polizeieinsatz!



Wir prüfen die Hintergründe und informieren hier in Kürze über nähere Erkenntnisse.



*PEZ pic.twitter.com/pLdRL2azCP — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) May 23, 2025

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επίθεση σημειώθηκε κοντά στις εξέδρες 13 και 14 - οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω ενός πολυσύχναστου κεντρικού δρόμου.

Μερικά από τα θύματα δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες μέσα σε τρένα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Εικόνες από το σημείο δείχνουν προσωπικό της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης και οχημάτων να φροντίζει τραυματίες στο έδαφος.

Ο κεντρικός σταθμός του Αμβούργου είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους συγκοινωνιακούς κόμβους της Γερμανίας, με περισσότερους από 550.000 ταξιδιώτες την ημέρα σύμφωνα με τον ιστότοπό του. Συχνά έχει κόσμο κατά την ώρα αιχμής της Παρασκευής.

🚨BREAKING: At least 12 people stabbed at train station in Hamburg, Germany; suspect in custody. pic.twitter.com/QNJg8BhiQP — World Source News 24/7 (@Worldsource24) May 23, 2025

#Hamburg

Hauptbahnhof.

Messer.

3 Schwerverletzte.

3 in Lebensgefahr.

6 Leichtverletzte.



Diesmal war es eine Frau, die "um sich gestochen hat".



Weitere Details sind derzeit nicht bekannt. pic.twitter.com/HZbxXymvFV — HeiLender™ (@Heilenderer) May 23, 2025

12 people injured in knife attack at Hamburg Central Station. pic.twitter.com/Pi1WjW2XQ6 — Clash Report (@clashreport) May 23, 2025

