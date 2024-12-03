Ο ισραηλινός στρατός διέταξε χθες Δευτέρα τον παλαιστινιακό πληθυσμό να απομακρυνθεί εσπευσμένα από περιοχές στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μερικές ώρες αφού ανακοίνωση την αναχαίτιση ρουκέτας η οποία εκτοξεύθηκε από εκεί εναντίον του νότιου Ισραήλ.

Η διαταγή αυτή αφορά διάφορα —τουλάχιστον πέντε— «τετράγωνα» που υποδείχθηκαν από τον ισραηλινό στρατό βόρεια της πόλης Χαν Γιούνις. Είναι η πρώτη έπειτα από εβδομάδες που αφορά αυτό το τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου. Ο ισραηλινός στρατός επικεντρώνει τις επιχειρήσεις του στο βόρειο τμήμα της περιοχής το τελευταίο διάστημα.

«Τρομοκράτες εκτοξεύουν εκ νέου ρουκέτες εναντίον του κράτους του Ισραήλ» και «για την ασφάλειά σας, πρέπει να απομακρυνθείτε εσπευσμένα (...) αμέσως και να μετακινηθείτε προς την ανθρωπιστική ζώνη», ανέφερε μέσω X ο αντισυνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού για το αραβόφωνο κοινό.

Χάρτης που μεταφόρτωσε ο αντισυνταγματάρχης Αντραΐ υποδεικνύει τους τομείς από όπου πρέπει να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι· ο αξιωματικός τους παρότρυνε να κινηθούν προς την ακτή, που οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις χαρακτηρίζουν «ανθρωπιστική ζώνη».

Ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο νωρίτερα περί αναχαίτισης «βλήματος» που εκτοξεύθηκε, κατ’ αυτόν, από τη Χαν Γιούνις. Οι Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ Κάσαμ, ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς, ανέλαβε την ευθύνη για «εκτοξεύσεις ρουκετών» εναντίον στόχων στο νότιο Ισραήλ.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, στις αρχές Οκτωβρίου του 2023, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει υποσχεθεί επανειλημμένα πως ο στρατός της χώρας του θα καταγάγει απόλυτη νίκη επί του ένοπλου κινήματος.

Όμως, αφού διεξήγαγε επιχειρήσεις από τον βορρά ως το νότιο άκρο του θυλάκου, ο ισραηλινός στρατός επέστρεψε επανειλημμένα σε ζώνες όπου διαβεβαίωνε πως είχε ήδη ξεριζώσει τη Χαμάς, για να αντιμετωπίσει αυτή που περιέγραψε ως ανασύνταξη δυνάμεων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε έτσι πριν από σχεδόν δυο μήνες, την 6η Οκτωβρίου, νέα μεγάλη επίθεση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή σε 1.208 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι καταστροφικές, ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 44.466 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

