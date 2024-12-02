Guardian: Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις για την επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα

Οι συζητήσεις σχετικά με τα Μάρμαρα του Παρθενώνα μεταξύ της Αθήνας και του Βρετανικού Μουσείου βρίσκονται σε «προχωρημένο στάδιο», σύμφωνα με τον Guardian.

Μάλιστα, πηγές ανέφεραν ότι οι συνομιλίες μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και του Τζορτζ Όσμπορν, του προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, έχουν προχωρήσει προς «μια συμφωνία επί της αρχής» για την επανένωση των αρχαιοτήτων στην Αθήνα.

«Το κλίμα έχει αλλάξει εντελώς», είπε μια πηγή κοντά στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, προβλέπεται ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα στηρίζεται σε μια πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, με τα γλυπτά να επιστρέφουν στην Αθήνα και να επανενώνονται με άλλα έργα που εκτίθενται επί του παρόντος στο Μουσείο της Ακρόπολης, με αντάλλαγμα έργα τέχνης που θα εκτεθούν στο Λονδίνο.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Αθήνας και του Βρετανικού Μουσείου ξεκίνησαν το 2021.

Με τα περιγράμματα μιας συμφωνίας να έχουν ήδη σκιαγραφηθεί, οι διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται πλέον σε πρακτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τέτοιων ανεκτίμητων θησαυρών από τη Βρετανία στην Ελλάδα, ανέφεραν πηγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.