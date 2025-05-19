Σημαντική Πολιτιστική Περιουσία ο Πύργος του Ήλιου

Το Συμβούλιο Πολιτιστικών Υποθέσεων πρότεινε επίσημα στον υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας να χαρακτηριστεί Σημαντική Πολιτιστική Περιουσία στην κατηγορία των κτιρίων ο Πύργος του Ήλιου, σύμβολο της Παγκόσμιας Έκθεσης του 1970 που σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη Taro Okamoto και βρίσκεται στη Suita, στην επαρχία Οσάκα.

Με την Οσάκα να φιλοξενεί τώρα μια άλλη Παγκόσμια Έκθεση, 55 χρόνια μετά από εκείνη για την οποία κατασκευάστηκε ο πύργος, η κατασκευή έχει αναγνωριστεί ως πολύτιμη κληρονομιά που αντιπροσωπεύει την εποχή της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Υπό την ηγεσία του Okamoto, ο Πύργος του Ήλιου ανεγέρθηκε στο κεντρο του Θεματικού Περιπτέρου της Έκθεσης. Σε απάντηση στο σύνθημα της Έκθεσης, «Πρόοδος και Αρμονία για την Ανθρωπότητα», ο παραγωγός Okamoto παρουσίασε σκόπιμα τον πύργο ως ένα αντιμοντέρνο σύμβολο που θυμίζει ένα αρχαίο πήλινο ειδώλιο Jomon.

Ο πύργος βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στους επισκέπτες και έγινε αγαπημένος του κοινού. Η κατασκευή της τεράστιας και χαρακτηριστικής μορφής του πύργου, ύψους 70 μέτρων, συγκέντρωσε μερικές από τις πιο προηγμένες τεχνικές της εποχής.

Αν και ο πύργος ήταν προγραμματισμένος για κατεδάφιση μόλις έκλεισε η Έκθεση, οι αναφορές και άλλες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης εξασφάλισαν τη διατήρησή του. Το εσωτερικό άνοιξε στο κοινό το 2018 για πρώτη φορά μετά την Έκθεση.

Θα γίνει το δεύτερο νεότερο Σημαντικό Πολιτιστικό Κτίριο της Ιαπωνίας στην κατηγορία των κτιρίων, μετά το Μουσείο Λαϊκής Ιστορίας της Θάλασσας Seto Inland στο Takamatsu, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1973.

Ο καθηγητής Osamu Goto του Πανεπιστημίου Kogakuin, ειδικός στην Ιαπωνική αρχιτεκτονική ιστορία, είπε: «Λίγα πολιτιστικά ακίνητα επιτρέπουν σε τόσους πολλούς ανθρώπους να ανατρέχουν στην ιστορία με κοινή συνείδηση. Αυτή είναι μια ασυνήθιστη δομή με πολύπλευρη αξία και θα μπορούσε κάποια μέρα να χαρακτηριστεί Σημαντική Πολιτιστική Περιουσία και στην κατηγορία των καλών τεχνών».

