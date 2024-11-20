Σι Τζινπίνγκ: Ζητά «πολιτική λύση» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε σήμερα να πληθύνουν οι φωνές που επιθυμούν την ειρήνη στην Ουκρανία «ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια πολιτική λύση», κατά τη συνάντηση που είχε στην Μπραζίλια με τον βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, τονίζοντας πως «ανησυχεί για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της σύγκρουσης». Ζήτησε την εφαρμογή της λύσης δύο κρατών και «άοκνες προσπάθειες για μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη διευθέτηση του παλαιστινιακού ζητήματος», όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Οι ΗΠΑ μπλόκαραν σήμερα σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητούσε «άμεση, άνευ όρων και οριστική» κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ασκώντας για ακόμη μια φορά το δικαίωμα βέτο προκειμένου να υποστηρίξουν το Ισραήλ, κάτι το οποίο κατήγγειλαν έντονα οι Παλαιστίνιοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.