Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ΕΕ εξετάζει Ντράγκι ή Μέρκελ για πιθανές συνομιλίες με τον Πούτιν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν στην Κύπρο ποιος θα μπορούσε να εκπροσωπήσει την Ένωση σε ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μέρκελ Ντράγκι

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, ή η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, να εκπροσωπήσουν την ΕΕ σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών αναμένεται να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα των πιθανών υποψηφίων σε συνάντηση της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα, επικαλούμενο πηγές με γνώση των διεργασιών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άνγκελα Μέρκελ Μάριο Ντράγκι Βλαντίμιρ Πούτιν ΕΕ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark