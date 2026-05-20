Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, ή η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άνγκελα Μέρκελ, να εκπροσωπήσουν την ΕΕ σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών-μελών αναμένεται να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα των πιθανών υποψηφίων σε συνάντηση της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα, επικαλούμενο πηγές με γνώση των διεργασιών.

Πηγή: skai.gr

