Η αριστερή συμμαχία κέρδισε στον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών, ανατρέποντας τόσο τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου όσο και τις δημοσκοπήσεις που προεξοφλούσαν νίκη της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης.

Το αποτέλεσμα οφείλεται κυρίως στη συντονισμένη προσπάθεια του δημοκρατικού μετώπου αλλά και στο διακύβευμα αυτών των εκλογών που αφορούσε στη δημιουργία αναχώματος για την αποτροπή του κόμματος της Μαρίν Λεπέν να καταλάβει την εξουσία. Η απόλυτη πλειοψηφία ωστόσο παραμένει άπιαστος στόχος με το επόμενο βασικό ερώτημα που τίθεται να είναι εάν αυτή η εύθραυστη συμμαχία μπορεί να αντέξει.

Το Νέο Λαϊκό Μέτωπο περιλαμβάνει δύο μετριοπαθή αριστερά κόμματα, το κεντροαριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Κόμμα των Πρασίνων και δύο ακροαριστερά κινήματα, την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λυκ Μελανσόν και το Κομμουνιστικό Κόμμα.

Στις προγραμματικές θέσεις της συμμαχίας περιλαμβάνονται η μείωση της ηλικίας συνταξιοδότησης, την οποία αύξησε ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν πέρυσι, και η επέκταση κατά πολύ των κρατικών δαπανών για την κοινωνική πρόνοια, την προστασία του περιβάλλοντος και την υγειονομική περίθαλψη. Αλλά, κυρίως, η συμμαχία σφυρηλατήθηκε από τον κοινό στόχο των αριστερών κομμάτων να εμποδίσουν την ακροδεξιά. Το όνομα του Νέου Λαϊκού Μετώπου αποτελεί αναφορά σε μια αριστερή συμμαχία που σχηματίστηκε τη δεκαετία του 1930 για να αντισταθεί στον φασισμό.

Μετά τις πρώτες προβλέψεις της Κυριακής, ο Μελανσόν, ο πιο γνωστός πολιτικός της συμμαχίας, παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος και κάλεσε τον Μακρόν να δώσει στο μπλοκ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Μελανσόν θεωρείται υπερβολικά ριζοσπαστικός ακόμη και από ορισμένα από τα πιο μετριοπαθή μέλη του Νέου Λαϊκού Μετώπου και είναι απίθανο για τους κεντρώους του Μακρόν να υποστηρίξουν έναν τέτοιο συνασπισμό.

Τον περασμένο μήνα, ο Μακρόν ισχυρίστηκε ότι η αριστερή συμμαχία περιλαμβάνει κόμματα που προπαγανδίζουν υπέρ του αντισημιτισμού ή που έχουν παραβιάσει τις γαλλικές δημοκρατικές αξίες με άλλους τρόπους. «Τα πράγματα είναι απλά», είπε ο Μακρόν. «Έχουμε αφύσικες συμμαχίες και στα δύο άκρα του πολιτικού φάσματος που δεν συμφωνούν σχεδόν σε τίποτα».

Ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης που θα υποστηρίζεται από την πλειοψηφία των βουλευτών μπορεί να είναι αδύνατος, εκτός και αν μετριοπαθή μέλη του Νέου Λαϊκού Μετώπου εγκαταλείψουν τη συμμαχία τους και ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον συνασπισμό του Μακρόν.

Οι εντάσεις στο εσωτερικό της συμμαχίας φάνηκε να έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες. Την Πέμπτη, ο Φρανσουά Ραφίν, μια από τις πιο χαρισματικές προσωπικότητες της αριστεράς, αποχώρησε από το κόμμα του Μελανσόν.

Κατά τον σχηματισμό της συμμαχίας, τα αριστερά κόμματα είχαν συμφωνήσει στον ορισμό ενός υποψηφίου ανά εκλογική περιφέρεια. Όμως, προς απογοήτευση της μετριοπαθούς αριστεράς, η οποία περιλαμβάνει το Σοσιαλιστικό Κόμμα που έχει διαμορφώσει τη γαλλική πολιτική, το κόμμα του Μελανσόν απέκτησε ένα ιδιαίτερα υψηλό αριθμό εδρών.

