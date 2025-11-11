Οδηγός έχει κοπεί στα «σήματα» 128 φορές (και συνεχίζει να δίνει) 

Ένας υποψήφιος οδηγός στη Βρετανία έχει κοπεί στις θεωρητικές εξετάσεις – τα «σήματα» - 128 φορές και συνεχίζει να προσπαθεί, παρά το γεγονός ότι συνεχώς αποτυγχάνει και έχει ήδη ξοδέψει σχεδόν 3.400 ευρώ (2.944 λίρες Αγγλίας), για να πάρει το δίπλωμα οδήγησης.

Ένας άλλος υποψήφιος «πέρασε» τελικά με την 75η προσπάθεια και ενώ είχε ξοδέψει πάνω από 1900 ευρώ σε δίδακτρα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της AA Driving School, μιας από τις μεγαλύτερες σχολές οδηγών στη Βρετανία.

Learner driver fails theory test for 128th time https://t.co/89LQLDWE1e pic.twitter.com/PAXMSwpYmj — The Independent (@Independent) November 11, 2025

Η θεωρητική εξέταση στη χώρα αξιολογεί τη γνώση και την κατανόηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και των πρακτικών ασφαλούς οδήγησης μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, καθώς και την ικανότητα αναγνώρισης κινδύνου μέσω βίντεο αντίληψης κινδύνου.

Οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να περάσουν αυτό το τεστ πριν μπορέσουν να δώσουν πρακτικές εξετάσεις.

«Είναι εύκολο να υποτιμήσουμε το επίπεδο γνώσεων που απαιτείται για να περάσει κανείς τις θεωρητικές εξετάσεις» είπε χαρακτηριστικά στον Independent η Έμμα Μπους, διευθύνουσα σύμβουλος της AA

«Η επιτυχία στις θεωρητικές εξετάσεις είναι το πρώτο βήμα προς την απόκτηση της πλήρους άδειας οδήγησης και σαφώς οι υποψήφιοι που έχουν κοπεί πολλές φορές, είναι πολύ αφοσιωμένοι στην επίτευξη του στόχου τους» είπε.

Ωστόσο, τόνισε ότι «η ζωή μπορεί να σταθεί εμπόδιο», με αποτέλεσμα «επιπλέον άγχος και πίεση χρόνου κατά τη διάρκεια της ημέρας».

Στο επόμενο στάδιο πάντως, ακόμα και αν πέρασαν άνετα τα «σήματα», υπήρχαν κάποιοι που δυσκολευτήκαν στην εξέταση οδήγησης.

Ο μεγαλύτερος αριθμός προσπαθειών για την πρακτική εξέταση, πριν την επιτυχία πέρυσι ήταν 21, με κόστος μεταξύ 1480 και 1790 ευρώ, ανάλογα με το πότε το άτομο έδωσε τις εξετάσεις.

Δύο άτομα έχουν δώσει την πρακτική εξέταση 37 φορές χωρίς να περάσουν, ξοδεύοντας έως και 2500 ευρώ το καθένα.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.