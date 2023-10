Nέο αεροπορικό σφυροκόπημα του Ισραήλ στη Γάζα - Χερσαία επιδρομή για 3η συνεχόμενη νύχτα - «Επεκτείνονται οι επιχειρήσεις» - Δείτε βίντεο

Σφοδρές αεροπορικές επιδρομές πραγματοποιεί ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο εκπρόσωπος του IDF ανακοίνωσε και επισήμως ότι θα πραγματοποιηθεί για 3η συνεχόμενη νύχτα χερσαία επιδρομή και μάλιστα πιο εκτεταμέμνες σε σχέση με τις δύο προηγούμενες νύχτες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πριν από λίγο άρχισαν σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, ειδικά στο βόρειο τμήμα της. Μάλιστα, πλάνα δείχνουν στήλες καπνού και βολίδες να υψώνονται πάνω από την πόλη της Γάζας.

Δείτε βίντεο από τους βομβαρδισμούς στη Γάζα:

Η κυβέρνηση της Χαμάς ανακοίνωσε εξάλλου ότι έχουν διακοπεί οι τηλεπικοινωνίες και το Ίντερνετ στον παλαιστινιακό θύλακα. Το Netblocks, ένας οργανισμός που παρακολουθεί την κυβερνοασφάλεια και την πρόσβαση στο Ίντερνετ σε όλον τον κόσμο, έκανε λόγο για «κατάρρευση» των συνδέσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Accompanied by a total blackout of telecommunication services, lsraeli warplanes launch the most violent series of air attacks against Gaza Strip. pic.twitter.com/pUPpWKe6dR

Do something if you are human Elon. #starlinkforgaza #Gaza_Genocide @elonmusk pic.twitter.com/wSPqP3z9x0

Οι βομβαρδισμοί είναι «οι σφοδρότεροι από την έναρξη του πολέμου, στις 7 Οκτωβρίου» ανέφερε η Χαμάς, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι «προετοιμάζεται για σφαγές».

Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει ακόμη το κύμα αεροπορικών επιδρομών.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉 pic.twitter.com/nDPf7HnjKF