Γερμανία: Ανοιχτή επιστολή καλλιτεχνών προς τους βουλευτές κατά της συνεργασίας με την AfD

Για «ιστορική παραβίαση» του ταμπού που θέλει τα δημοκρατικά κόμματα να κρατούν αποστάσεις από την ακροδεξιά κάνουν λόγο εκατοντάδες Γερμανοί καλλιτέχνες και διασημότητες σε ανοιχτή επιστολή τους, η οποία δημοσιεύεται στη γερμανική έκδοση του περιοδικού Vogue.

«Η συμφωνία με την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) συνιστά ιστορική παραβίαση του ταμπού. Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) είναι έτοιμη να συμφωνήσει με τους ιδεολογικούς κληρονόμους των δραστών και να σπάσει την ιστορική συναίνεση του "Ποτέ ξανά". Και μάλιστα την εβδομάδα της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος», σημειώνεται στην επιστολή, την οποία υπογράφουν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί Ντάνιελ Μπρυλ και Μαξιμίλιαν Μουντ. «Η ιστορία επαναλαμβάνεται και αυτή τη φορά δεν κοιτάζουμε αλλού», αναφέρεται.

Η επιστολή απευθύνεται στους βουλευτές του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) των Φιλελευθέρων (FDP) και της «Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ» (BSW) και τους ζητούν αύριο στην Bundestag είτε να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει η Χριστιανική Ένωση είτε να απέχουν από την ψηφοφορία. Τα συγκεκριμένα κόμματα ωστόσο έχουν ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύουν να υπερψηφίσουν το σχέδιο νόμου για περιοριστική πολιτική στη μετανάστευση. Οι υπογράφοντες απευθύνονται ακόμη στην κοινωνία των πολιτών, ζητώντας να ασκήσει πίεση στους πολιτικούς, στέλνοντας μηνύματα ή συμμετέχοντας σε διαδηλώσεις και καλεί τους πολίτες να τοποθετήσουν κεριά έξω από το κτίριο των κεντρικών γραφείων του CDU στο Βερολίνο.

Χθες η Bundestag ενέκρινε οριακά μια - μη δεσμευτική νομικά - πρόταση της Χριστιανικής Ένωσης που ζητά την απόρριψη των αιτούντων άσυλο στα γερμανικά σύνορα και την κράτηση σε ειδικά κέντρα όσων πρόκειται να απελαθούν. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν συνολικά 348 βουλευτές, 187 μέλη της Ένωσης, 75 μέλη της AfD, 80 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του FDP και 6 ανεξάρτητοι. Από την άλλη πλευρά, 344 βουλευτές καταψήφισαν. Αύριο στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο θα τεθεί σε ψηφοφορία σχέδιο νόμου της Ένωσης, το οποίο, εάν υπερωηφιστεί, θα καταστεί νόμος του κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

