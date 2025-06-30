Η σερβική αστυνομία σε επιχείρηση που ξεκίνησε στις 05:00 η ώρα το πρωί διέλυσε όλα τα φοιτητικά μπλόκα στο Βελιγράδι και άλλες 27 πόλεις. Στα περισσότερα μπλόκα οι φοιτητές και οι πολίτες αποχώρησαν χωρίς να παρουσιάσουν αντίσταση ενώ σε λίγες περιπτώσεις η αστυνομία χρησιμοποίησε βία. Σε μία περίπτωση, αστυνομικά οχήματα, οι αποκαλούμενες «κλούβες», παρατάχθηκαν σε κεντρική λεωφόρο και αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα κατευθύνθηκαν προς το πλήθος. Οι φοιτητές πρόλαβαν και απομακρύνθηκαν έγκαιρα από το οδόστρωμα και έτσι δεν υπήρξαν θύματα. Κατά την αστυνομική επιχείρηση αποκατάστασης της κυκλοφορίας στους δρόμους των πόλεων έγιναν δεκάδες προσαγωγές. Οι φοιτητές ανακοίνωσαν ότι δεν θα σταματήσουν τους αποκλεισμούς δρόμων και θα το πράττουν απροειδοποίητα σε διάφορα σημεία των πόλεων. Οι οδηγίες που δόθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα των φοιτητών αναφέρουν ότι πρέπει «να απομακρύνονται όταν εμφανίζεται η αστυνομία και να ξαναστήνουν τα οδοφράγματα όταν αποχωρεί».

Οι φοιτητές κάλεσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να απέχουν από τις εργασίες της βουλής για να πιέσουν με αυτό τον τρόπο την πολιτική ηγεσία ώστε να προκηρυχθούν πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Σημειώνεται ότι οι αποκλεισμοί δρόμων στις πόλεις ξεκίνησαν χθες το απόγευμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σύλληψη 8 φοιτητών του Πολυτεχνείου οι οποίοι κατηγορούνται ότι «σχεδίαζαν επιθέσεις σε κρατικές υπηρεσίες και αποκλεισμό υποδομών». Οι συλληφθέντες φοιτητές κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα αντιμετωπίζουν την κατηγορία «της προετοιμασίας ενεργειών κατά της συνταγματικής τάξης και της ασφάλειας της Σερβίας», ανακοινώθηκε από τη γενική εισαγγελία Βελιγραδίου.

«Τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς τους αποκλεισμούς δρόμων. «Διαλύσαμε τις συμμορίες των χούλιγκαν εύκολα και γρήγορα» σχολίασε ο Βούτσιτς.

Η σερβική ηγεσία έχει την υποστήριξη της Μόσχας στην αντιμετώπιση των διαδηλωτών. «Παρακολουθούμε την κατάσταση. Μας ενδιαφέρει να κατευναστούν οι αναταραχές σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους αυτής της φίλης χώρας» δήλωσε ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Βούτσιτς ευχαρίστησε τους «Ρώσους φίλους» για τη στήριξη που του παρέχουν και υπογράμμισε ότι «ο Λαβρόφ και ο Πούτιν γνωρίζουν πως πρόκειται για απόπειρα έγχρωμης επανάστασης».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

