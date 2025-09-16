Φανταστείτε να ταξιδεύετε σε μια κάψουλα μέσα από έναν μακρύ σωλήνα, που αιωρείται σε μαγνητικά πεδία. Και να το κάνετε αυτό με ταχύτητα 700 χλμ./ώρα.

Αυτή η πιθανή νέα μορφή μαζικής μεταφοράς πλησιάζει όλο και περισσότερο στο να γίνει πραγματικότητα, σύμφωνα με την ολλανδική εταιρεία Hardt Hyperloop σημειώνει το Euronews.

Το Hyperloop είναι ένας σωλήνας χωρίς πίεση στον οποίο οι κάψουλες επιβατών μπορούν να ταξιδεύουν με εξαιρετική ταχύτητα χάρη στη μειωμένη πίεση.

Αυτή είναι μια ιδέα πάνω στην οποία εργάζονται πολλοί μηχανικοί σε όλο τον κόσμο από τότε που την πρότεινε ο Ίλον Μασκ πριν από περισσότερο από μια δεκαετία.

Ο επικεφαλής της Tesla και της SpaceX δήλωσε ότι θα μπορούσε να μεταφέρει τους επιβάτες στα σχεδόν 645 χιλιόμετρα μεταξύ Λος Άντζελες και Σαν Φρανσίσκο σε 30 λεπτά.

Κανείς στον κόσμο δεν έχει καταφέρει ακόμη να το εμπορευματοποιήσει.

Η Ολλανδική κατασκευάστρια υπερκυκλωμάτων Hardt υποστηρίζει ότι έχει επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις τους τελευταίους 12 μήνες.

Πέρυσι, η ταχύτητα ήταν 30 χλμ. την ώρα. Φέτος, οι μηχανικοί την αύξησαν με επιτυχία στα 85 χλμ. την ώρα, φτάνοντας τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα στον δοκιμαστικό σωλήνα.

«Έχουμε κάνει πολλές δοκιμές, πάνω από 700 δοκιμαστικές διαδρομές, βελτιώνοντας την πλατφόρμα δοκιμών μας, μειώνοντας το βάρος κατά πάνω από 45%, αυξάνοντας την ικανότητα ανύψωσης κατά πάνω από 20%», δήλωσε ο Roel van de Pas, Διευθύνων Σύμβουλος της Hardt Hyperloop.

«Έχουμε αυξήσει την ώθηση, άρα την ικανότητα επιτάχυνσης κατά περίπου 50%, και έχουμε επιτύχει ταχύτητες που είναι 200% υψηλότερες από ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε πριν», πρόσθεσε ο van de Pas.

Ο τελικός στόχος είναι οι κάψουλες να κινούνται μέσω σωλήνων με ταχύτητες έως και 700 χλμ. την ώρα, μειώνοντας ενδεχομένως τον χρόνο ταξιδιού μεταξύ Άμστερνταμ και Παρισιού σε 45 λεπτά.

«Θα αλλάξει την κοινωνία και τον τρόπο ζωής και τον τρόπο εργασίας», δήλωσε ο Kees Mark, διευθύνων σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Hyperloop.

Η μεγαλύτερη πίστα δοκιμών στην Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Hyperloop, στο Veendam, βορειοανατολικά της Ολλανδίας, στεγάζει έναν δοκιμαστικό σωλήνα 420 μέτρων, ο οποίος είναι η μεγαλύτερη πίστα δοκιμών hyperloop στην Ευρώπη.

Αποτελείται από 34 ξεχωριστά τμήματα, τα περισσότερα διαμέτρου 2,5 μέτρων.

Μια αντλία κενού αναρροφά τον αέρα για να μειώσει την εσωτερική πίεση, μειώνοντας την αντίσταση, η οποία επιτρέπει στις κάψουλες να ταξιδεύουν με υψηλές ταχύτητες.

Ο Mark πρόσθεσε ότι το hyperloop είναι πιο αποτελεσματικό από τις πτήσεις μικρών αποστάσεων, τα τρένα υψηλής ταχύτητας και τα φορτηγά, αλλά θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές.

Η Hardt ελπίζει να πραγματοποιήσει την πρώτη δοκιμή με επιβάτες έως το 2030.

«Μεταφέρουμε επίσης λίγο την προσοχή μας από τα πιο θεμελιώδη ερωτήματα στα πιο εμπορικά ερωτήματα, διασφαλίζοντας πραγματικά ότι αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι απλώς κατάλληλες για τεχνική σκοπιμότητα», δήλωσε ο Roel van de Pas, διευθύνων σύμβουλος της Hardt Hyperloop.

«Αλλά βελτιστοποιούνται επίσης για εμπορική σκοπιμότητα και πιστοποιημένα προϊόντα με τα οποία μπορούμε πραγματικά να ταξιδέψουμε, εσείς και εγώ, ως πραγματικοί επιβάτες. Αυτό είναι το επόμενο σχέδιο», επεσήμανε.

Πηγή: skai.gr

