Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νήσου Βανκούβερ στον Καναδά, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 215 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Τοφίνο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές εξαιτίας της σεισμικής δόνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

