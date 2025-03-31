Ισραήλ: Διέταξε την εκκένωση του μεγαλύτερου μέρους της Ράφα

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε τη Δευτέρα την εκκένωση του μεγαλύτερου μέρος της νότιας πόλης Ράφα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το Associated Press.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα το Ισραήλ τερμάτισε την κατάπαυση του πυρός ξεκινώντας και πάλι εναέριες και χερσαίες επιθέσεις κατά της Χαμάς.

Το Ισραήλ ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση στη Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, τον περασμένο Μάιο, καταστρέφοντας μεγάλο τμήμα της.

Οι ισραηλινές δυνάμεις κατέλαβαν μια στρατηγική ουδέτερη ζώνη κατά μήκος των συνόρων και δεν αποχώρησαν από αυτήν, όπως ανέφερε η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι έπρεπε να διατηρήσει στρατιωτική παρουσία εκεί για να αποτρέψει το λαθρεμπόριο όπλων.

