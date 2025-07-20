Γερμανία: Απλησίαστες οι διακοπές για έναν στους πέντε

Το καλοκαίρι για πολλές οικογένειες στη Γερμανία δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με ξεκούραση και ταξίδια. Για μια σημαντική μερίδα πληθυσμού —ιδιαίτερα για γονείς με μικρά παιδιά— η αδυναμία να φύγουν διακοπές αποτελεί πηγή άγχους, οικονομικής πίεσης αλλά και κοινωνικής ανισότητας.

Ένας στους πέντε Γερμανούς αδυνατεί να ταξιδέψει

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ινστιτούτου για τα Ερωτήματα του Μέλλοντος από το Αμβούργο, το 21% των Γερμανών δηλώνει πως δεν διαθέτει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα για διακοπές, μία σταθερή τάση τα τελευταία χρόνια. Το ποσοστό εκείνων που επιλέγουν διακοπές εντός της χώρας ανέρχεται στο 29%, καθώς θεωρούνται θεωρητικά πιο προσιτές. Ωστόσο, η μέση δαπάνη για διακοπές εντός Γερμανίας ανέρχεται σε 1.060 ευρώ ανά άτομο, ενώ για ταξίδια στην υπόλοιπη Ευρώπη φτάνει τα 1.534 ευρώ. Ενδεικτικό είναι πως το αντίστοιχο ποσό για την Ελλάδα αγγίζει τα 1.701 ευρώ.

Η επιστροφή στα προ πανδημίας επίπεδα των ταξιδιών δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Αν και φέτος διαφαίνεται μικρή αύξηση, πολλοί παραμένουν επιφυλακτικοί λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας και των αυστηρών δημοσιονομικών μηνυμάτων της νέας γερμανικής κυβέρνησης, παράγοντες που οδηγούν στη συγκράτηση δαπανών.

Οικογένειες σε οικονομική πίεση – το αδιέξοδο των παιδιών

Το μεγαλύτερο ποσοστό αδυναμίας για ταξίδι εντοπίζεται στις μονογονεϊκές οικογένειες (38%), ενώ λιγότερο επηρεάζονται τα ζευγάρια χωρίς παιδιά (15%). Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, «ένα στα πέντε παιδιά στη Γερμανία ζει σε συνθήκες φτώχειας», κάτι που στερεί από πολλές οικογένειες οποιαδήποτε δυνατότητα διακοπών. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η καθηγήτρια Σαμπίνε Άντερσεν από το Πανεπιστήμιο Γκαίτε της Φρανκφούρτης, «κεντρικός δείκτης φτώχειας στη χώρα αποτελεί το αν μια οικογένεια δύναται να περάσει τουλάχιστον μία εβδομάδα τον χρόνο μακριά από το σπίτι της».

Για τις κοινωνικά ασθενέστερες τάξεις προκύπτει το δίλημμα «τι θα κάνουν τα παιδιά όταν κλείνουν τα σχολεία;», καθώς ακόμα και οι κοντινές δραστηριότητες έχουν συχνά απαγορευτικό κόστος. Πολλές μονογονεϊκές οικογένειες εξαρτώνται από φίλους ή συγγενείς για να εξασφαλίσουν λίγες μέρες διακοπών στα παιδιά, ενώ προσβλέπουν σε φιλανθρωπικές ή εκκλησιαστικές πρωτοβουλίες.

Η Ισπανία κορυφαία επιλογή, ακολουθούν Ιταλία και Ελλάδα

Στον τομέα των ταξιδιωτικών προορισμών, η Ισπανία παραμένει και το 2024 πρώτη στις προτιμήσεις των Γερμανών τουριστών (9,1%), ακολουθούμενη από την Ιταλία (6,6%), την Τουρκία (5,8%), τις σκανδιναβικές χώρες (4,6%) και την Ελλάδα (4%). Αμέσως μετά έρχονται οι παραδοσιακά γειτονικές χώρες: Ολλανδία, Αυστρία, Κροατία και Γαλλία – με τις ίδιες τάσεις να αναμένονται και για το 2025.

Η αδυναμία σημαντικού μέρους των Γερμανών να ταξιδέψει τονίζει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, επηρεάζοντας το δικαίωμα όλων για διακοπές και αναψυχή.

Πηγή: Tourismusanalyse & Stiftung für Zukunftsfragen

Πηγή: Deutsche Welle

