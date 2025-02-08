Πλήγμα που εξαπέλυσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός σε βάση της λιβανέζικης ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο, σκότωσε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου.

Το κρατικό λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων (NNA) τόνισε ότι η επιδρομή έγινε από «εχθρικό drone στην περιοχή Σααρά, δίπλα στην πόλη Τζάντα, στις πλαγιές οροσειράς στον ανατολικό Λίβανο και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων δύο».

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) σε ανακοίνωσή του νωρίτερα σήμερα τόνισε πως ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αυτό που περιέγραψε ως «ένα πλήγμα σε μια βάση των υπηρεσιών πληροφοριών της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα στον Λίβανο».

Ο στρατός ανέφερε πως το πλήγμα έγινε «αφού τρομοκράτες εντοπίστηκαν να επιχειρούν σε μια τοποθεσία κατασκευής και αποθήκευσης στρατηγικών όπλων που ανήκαν στην τρομοκρατική οργάνωση».

Ο IDF είπε πως συνεχίζει να επιχειρεί για την εξάλειψη κάθε απειλής για το Κράτος του Ισραήλ και «θα αποτρέψει κάθε απόπειρα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ να ανοικοδομήσει τις δυνάμεις της, με βάση τις συμφωνίες για την κατάπαυση του πυρός».

Μια συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, που τέθηκε σε εφαρμογή τον περασμένο Νοέμβριο, παρατάθηκε έως τις 18 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, που θα αποχωρούσαν από τον νότιο Λίβανο εντός 60 ημερών, με βάση τη συμφωνία αυτή, παραμένουν εκεί, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, dpa

