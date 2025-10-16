Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ οργάνωσε χθες, Τετάρτη, ένα πολυτελές δείπνο για να ευχαριστήσει τους δισεκατομμυριούχους και τις μεγάλες εταιρείες που έκαναν δωρεές για τη νέα αίθουσα χορού που κατασκευάζεται στο Λευκό Οίκο, με κόστος 250 εκατομμύρια δολάρια.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν αντιπρόσωποι επιχειρήσεων τεχνολογίας, όπως οι Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft και Palantir, της γιγάντιας αμυντικής βιομηχανίας Lockheed Martin καιθώς και οι δίδυμοι Κάμερον και Τάιλερ Γουίνκλεβος, ιδρυτές της πλατφόρμας Gemini.

«Μερικοί από εσάς φάνηκαν πολύ, πολύ γενναιόδωροι», δήλωσε ο Τραμπ απευθυνόμενος στους προσκεκλημένους του. «Θέλω να πω, μερικοί από εσάς που κάθεστε εδώ μπροστά μου με ρώτησαν, "Κύριε, θα θέλατε 25 εκατομμύρια δολάρια;". Απάντησα: "Θα τα πάρω"».

Προχωράει η «Αψίδα του Τραμπ»

Κατά τη διάρκεια του δείπνου, ο Τραμπ παρουσίασε επίσης στους δωρητές του κάποια σχέδια για την Αψίδα που θέλει να κατασκευάσει κοντά στο μνημείο του Λίνκολν, στην Ουάσινγκτον.

Μία εκδοχή της έχει διαστάσεις πιο επιβλητικές από αυτές της γαλλικής Αψίδας του Θριάμβου, την οποία ζήλεψε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την πρώτη επίσκεψη στο Παρίσι, το 2017.

«Αυτή είναι η Κυρία Ελευθερία. Οπότε τα μεγέθη θα ήταν πολύ διαφορετικά. Αυτό θα ήταν λίγο μικρό, μεσαίο, και τυχαίνει να πιστεύω ότι το μεγάλο λειτουργεί καλύτερα» είπε κατά την παρουσίαση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σήκωσε μάλιστα στα χέρια του ένα μικρής κλίμακας μοντέλο της κατασκευής, που επονομάζεται ήδη «Αψίδα του Τραμπ» και σχολίασε με μετριοπάθεια: «Θα είναι αληθινά ωραία!».

Η νέα αίθουσα χορού με τοίχους από αλεξίσφαιρο τζάμι

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η νέα αίθουσα χορού θα χρηματοδοτηθεί πλήρως από ιδιωτικά κεφάλαια και θα είναι η μεγαλύτερη προσθήκη στο Λευκό Οίκο εδώ και πάνω από έναν αιώνα.

Από αυτά, 22 εκατομμύρια προέρχονται από μια συμφωνία που είχε κάνει με το YouTube το Σεπτέμβριο, αφού η εταιρεία είχε αναστείλει τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Στη διάρκεια της βραδιάς, ο πρόεδρος άνοιξε τις κουρτίνες της Ανατολικής Αίθουσας, αποκαλύπτοντας στους προσκεκλημένους τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την κατασκευή της γιγάντιας αίθουσας χορού.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αίθουσα θα έχει τέσσερις τοίχους από αλεξίσφαιρο γυαλί, θα μπορεί να δεχθεί 1.000 ανθρώπους, καθώς και να φιλοξενεί τελετές προεδρικής ορκωμοσίας.

Είναι η σημαντικότερη από τις αλλαγές που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο αφότου επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο. Για παράδειγμα, έχει ήδη φορτώσει το Οβάλ Γραφείο με χρυσές διακοσμήσεις και άλλαξε τον ροδώνα της εσωτερικής αυλής.

