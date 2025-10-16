Μόσχα: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ΝΑΤΟ εμπλέκεται στα φερόμενα περιστατικά με ρωσικά drones πάνω από την ΕΕ

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) δήλωσε την Πέμπτη ότι η Μόσχα δεν έχει καμία αμφιβολία για την εμπλοκή των υπηρεσιών ασφαλείας του ΝΑΤΟ σε περιστατικά με φερόμενα ρωσικά drones πάνω από το έδαφος της ΕΕ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti.

Σημειώνεται ότι η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρότεινε τη δημιουργία ενός «τείχους προστασίας από τα drones» μετά τη φερόμενη είσοδο περίπου 20 ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, τον περασμένο μήνα.

Πηγή: skai.gr

