Η κυβέρνηση της Αυστραλίας θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ο πρωθυπουργός της χώρας της Ωκεανίας, Άντονι Αλμπανέζι.

«Η ειρήνη δεν μπορεί να είναι παρά προσωρινή» ωσότου οι Ισραηλινοί κι οι Παλαιστίνιοι να έχουν δικά τους κράτη, επισήμανε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών (κεντροαριστερά) στον Τύπο, εξηγώντας «πως η Αυστραλία θα αναγνωρίσει το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει δικό του κράτος».

Παρόμοια αναγγελία έκαναν πρόσφατα οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και του Καναδά, ενώ αυτή της Βρετανίας από την πλευρά της ανακοίνωσε πως θα τις μιμηθεί αν το Ισραήλ δεν αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας και δεν κλείσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Η Νέα Ζηλανδία επίσης εξετάζει το ενδεχόμενο αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γουίνστον Πίτερς.

Ο Πίτερς δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο του πρωθυπουργού Κρίστοφερ Λούξον θα λάβει επίσημη απόφαση τον Σεπτέμβριο και θα παρουσιάσει την προσέγγιση της κυβέρνησης στην Εβδομάδα Ηγετών του ΟΗΕ (23 - 29 Σεπτεμβρίου).

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.