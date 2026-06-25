Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα πάει «μάλλον καλά», αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Αντέχει», έκρινε ο αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στον ουκρανό ομόλογό του στον Τύπο στον Λευκό Οίκο.

Την περασμένη εβδομάδα, στη σύνοδο της G7 στην Εβιάν, στη Γαλλία, ο αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να κάνει απρόσμενη στροφή υπέρ του Κιέβου.

Ο ρεπουμπλικάνος, που εξακολουθεί να λέει πως έχει καλή σχέση με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε παρατεταμένη συζήτηση με τους προέδρους της Ουκρανίας Ζελένσκι και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Αυτός ο τελευταίος χαρακτήρισε «επιτυχία» τη G7, ειδικά για «την Ουκρανία», διατεινόμενος πως υπήρξε «πολύ θεμελιώδης αλλαγή προσέγγισης» του αμερικανού ομολόγου του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

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